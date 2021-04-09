Курский вокзал оставят для отдельных пассажиров

Курсирующие между Владимиром и Москвой поезда после 29 мая будут прибывать и убывать с двух вокзалов столицы. Часть — с Черкизовского, часть, как и сейчас, с Курского. Ранее планировалось, что все пассажирские подвижные составы «припишут» к Черкизовскому. Но владимирцев такая перспектива огорчила, и для снижения недовольства компания «Российские железные дороги» скорректировала расписание, сообщил член совета потребителей РЖД Илья Зотов.
С 29 мая, например, «Ласточка», которая выходит в 16.35 из Москвы и останавливается в Коврове и Вязниках, будет стартовать с Курского. Из Нижнего поезд, стартующий в 10 утра, тоже будет заканчивать маршрут на Курском. Изменения коснутся и ряда пригородных электричек.
Илья Зотов, член совета потребителей РЖД:
— По сути, из города Железнодорожный будут запущены московские центральные диаметры с тактовым интервалов в 5 минут. Поэтому если жителям Владимира не захочется ехать на Черкизовский вокзал, они могут выйти на Железнодорожном. Там будут останавливаться и электрички, и поезда дальнего следования. А оттуда легко добраться на Курский.
1,2 миллиона пассажиров перевезли «Ласточки» в 2020 году.
В этом году начнется строительство дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская — Москва-Курская. Кроме того, на федеральном уровне меняется концепция самих вокзалов: создадут единый стиль всех площадок. В едином оформлении выполнят все точки питания, стойки информации, окна продажи билетов.
В инвестиционной программе учтены требования по реконструкции эскалаторов, выходов на платформы. Это коснется и владимирского вокзала, ремонт которого начался еще два года назад. «Призыв» направлял запрос в РЖД, чтобы узнать, как продвигается ремонт фасада, эскалаторов, площадок вокзала. Прошло больше двух месяцев — ответа нет.
Впрочем, и сами работы не проводятся. После общественного резонанса по поводу планов ремонта фасадов и демонтажа белого камня всё стихло. Дальше разработки проекта дело не пошло. Илья Зотов считает, что эскалаторы и площадки для выхода на платформы реконструируют в ближайшие два года.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68 в Viber или WhatsApp