Курский вокзал оставят для отдельных пассажиров

Курсирующие между Владимиром и Москвой поезда после 29 мая будут прибывать и убывать с двух вокзалов столицы. Часть — с Черкизовского, часть, как и сейчас, с Курского. Ранее планировалось, что все пассажирские подвижные составы «припишут» к Черкизовскому. Но владимирцев такая перспектива огорчила, и для снижения недовольства компания «Российские железные дороги» скорректировала расписание, сообщил член совета потребителей РЖД Илья Зотов.

С 29 мая, например, «Ласточка», которая выходит в 16.35 из Москвы и останавливается в Коврове и Вязниках, будет стартовать с Курского. Из Нижнего поезд, стартующий в 10 утра, тоже будет заканчивать маршрут на Курском. Изменения коснутся и ряда пригородных электричек. Илья Зотов, член совета потребителей РЖД:

— По сути, из города Железнодорожный будут запущены московские центральные диаметры с тактовым интервалов в 5 минут. Поэтому если жителям Владимира не захочется ехать на Черкизовский вокзал, они могут выйти на Железнодорожном. Там будут останавливаться и электрички, и поезда дальнего следования. А оттуда легко добраться на Курский.

1,2 миллиона пассажиров перевезли «Ласточки» в 2020 году. Также пассажиры могут выйти на станции Нижегородской. Это тоже транспортно-пересадочный узел, с которого можно сделать пересадку в сторону Курского вокзала.