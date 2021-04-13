Конкурс на лучший дом стартовал во Владимире

Во Владимире стартовал ежегодный конкурс на лучший дом. Побороться за победу смогут многоквартирные дома. Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе участникам конкурса необходимо подать заявки в администрации районов города. Сделать это нужно до 25 июня.

Далее определяются дома, занявшие три призовых места по каждому району в двух номинациях. Выбирают лучшие среди домов, которые были введены в эксплуатацию до 31.12.2015 г. включительно, и среди домов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2016 г. по настоящее время.

На втором этапе городская комиссия подведет итоги конкурса, исходя из набранной домами суммы призовых баллов. Также в двух номинациях.

Итоги конкурса будут подведены в августе.

Победителей конкурса наградят дипломами. Не забудут и наиболее активных участников, их отметят благодарственными письмами. А пока потенциальным конкурсантам рассказали, как получить призовые баллы, а значит, увеличить шансы на победу.

Комиссия оценивает техническое состояние здания и мест общего пользования, состояние подъездов и придомовой территории, наличие детской площадки. Проведение энергосберегательных мероприятий, раздельный сбор отходов, контейнерная площадка закрытого типа, отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг — всё это также приблизит дом к званию лучшего.

В прошлом году победителем первой номинации стал дом № 19ж, расположенный на улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Второе и третье места заняли дома № 33 по улице Комиссарова и № 23г по Судогодскому шоссе. Во второй номинации – победитель один. Дом № 11а по улице Садовой.

Ранее «Призыв» сообщал, что урбанисты проекта «Владимир будущего» призывают сохранить мозаику на многоэтажных домах областного центра. Она практиковалась при строительстве в советское время. Для защиты мозаики общественники просят муниципалитет признать её особо ценным объектом. Статус поможет избежать негативных действий, которые происходили в городе в последнее время.