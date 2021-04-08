Колледжи Владимира проводят дни открытых дверей

Колледжи и техникумы Владимира начали проводить дни открытых дверей. Для абитуриентов и их родителей «Призыв» подготовил календарь этих событий. В перечень вошли и ссузы, попавшие в рейтинг колледжей России 2021 года, составленный сайтом vuzoteka.ru.

В рейтинге участвовали более 2000 колледжей и техникумов. Основными критериями при составлении рейтинга были: качество обучения, научная деятельность, международное сотрудничество, востребованность работодателями выпускников колледжей. Владимирский авиамеханический колледж оказался на 153-м месте — это лучший результат из всех владимирских колледжей. Немного от него отстал Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ, заняв 156-е место.

По статистике портала superjob.ru за последние 10 лет доля абитуриентов, выбирающих колледжи и вузы, выросла в 3 раза. Около 40% студентов собираются после колледжа продолжить учебу в вузах. И одна из основных причин такого повышенного интереса к учебе в том, что после колледжа можно получить ряд преференций при поступлении в вуз, в том числе и сдать внутренние экзамены, а не ЕГЭ. Еще один плюс: поступив в вуз после колледжа по смежной специальности, ряд предметов в вузе будет зачтен.