Колледжи Владимира проводят дни открытых дверей

Информация для абитуриентов и их родителей

  1. Рейтинг средних учебных заведений

    Колледжи и техникумы Владимира начали проводить дни открытых дверей. Для абитуриентов и их родителей «Призыв» подготовил календарь этих событий. В перечень вошли и ссузы, попавшие в рейтинг колледжей России 2021 года, составленный сайтом vuzoteka.ru.

    В рейтинге участвовали более 2000 колледжей и техникумов. Основными критериями при составлении рейтинга были: качество обучения, научная деятельность, международное сотрудничество, востребованность работодателями выпускников колледжей. Владимирский авиамеханический колледж оказался на 153-м месте — это лучший результат из всех владимирских колледжей. Немного от него отстал Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ, заняв 156-е место.

    По статистике портала superjob.ru за последние 10 лет доля абитуриентов, выбирающих колледжи и вузы, выросла в 3 раза. Около 40% студентов собираются после колледжа продолжить учебу в вузах. И одна из основных причин такого повышенного интереса к учебе в том, что после колледжа можно получить ряд преференций при поступлении в вуз, в том числе и сдать внутренние экзамены, а не ЕГЭ. Еще один плюс: поступив в вуз после колледжа по смежной специальности, ряд предметов в вузе будет зачтен.

  2. Владимирский аграрный колледж

    Адрес: Владимирская область, Суздальский район,  село Новоалександрово, ул. Студенческая, 4, тел. (49231) 7-33-30

    Сайт: vlak33.ru

    День открытых дверей – 9 апреля  в 11.00 

    Состоится встреча с администрацией колледжа, экскурсия и мастер-классы.

  3. Владимирский политехнический колледж

    Адрес: г. Владимир, Октябрьский проспект, 11, тел. (4922) 32-30-89

    Сайт: polcol.ru

    День открытых дверей – 10 апреля в 12.00

    Состоится информационная встреча с администрацией колледжа, будут работать творческие мастерские «Погружение в профессию» и мастер-классы по специальности.

    Директор Марина Гонгадзе:

    — Наш колледж ведет историю с военных лет — далекого 1944 года. За это время подготовлено более 25 000 специалистов в области машиностроения, автоматизации производственных процессов и производств, информатики, а также гуманитарных и экономических профессий. Наши выпускники всегда востребованы в промышленном секторе. 

  4. Владимирский технологический колледж

    Адрес: г. Владимир, пр-кт Строителей, 2-б, тел. (4922) 33-64-57

    Сайт: втк-пл7.рф 

    День открытых дверей – 10 апреля  в 10.00 

    Фото: obrazovanie33.ru

  5. Владимирский строительный колледж

    Адрес: г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 6, тел. (4922) 32-41-65

    Сайт: t195117.spo.obrazovanie33.ru

    День открытых дверей – 15 апреля  в 16.00

  6. Владимирский музыкальный колледж им. А.П.Бородина

    Адрес: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4,   тел. (4922) 54-27-35

    Сайт: vomk.info

    День открытых дверей – 17 апреля  в 11.00 

    В программе знакомство с правилами приема в 2021 году, порядком проведения творческих испытаний, консультации по специальностям и музыкально-теоретическим дисциплинам, встреча с администрацией, концерт.

  7. Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза

    Адрес: г. Владимир, ул. Воровского, д. 14, телефоны: (4922) 32-73-67, 8-930-031-96-40

    Сайт: vtep33.ru

    День открытых дверей – 17 апреля  в 11.00

  8. Владимирский колледж культуры и искусства

    Адрес: г. Владимир, ул. Василисина, 2-б,  тел. (4922) 54-14-27

    Сайт: vokki.ru

    17 апреля в 11.00 на день открытых дверей в колледже ждут абитуриентов по следующим специальностям:

    — театрально-декорационное искусство;

    — народно-художественное творчество:  этнохудожественное творчество и театральное творчество;

    — библиотековедение.

    24 апреля в 11.00 день открытых дверей проводят для абитуриентов по специальности народно-художественное творчество: хореографическое творчество.

  9. Колледж Финансового университета при Правительстве РФ

    Адрес: г. Владимир, ул. Тихонравова, д. 1, тел. (4922) 54-08-29

    Сайт: fa.ru/fil/vladimir/Pages/Home.aspx

    День открытых дверей — 18 апреля в 14.00

    Абитуриенты смогут ознакомиться с новыми правилами приема, с актуальными образовательными программами университета, получить консультацию у сотрудников приемной комиссии, узнать о проходных баллах и статистике приема прошлого года.

  10. Владимирский экономико-технологический колледж

    Адрес: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25, тел. (4922) 34-98-74

    Сайт: vetk33.ru

    День открытых дверей – 22 апреля  в 16.00 

    В программе виртуальная экскурсия по колледжу и мастер-классы.

  11. Владимирский техникум туризма

    Адрес: г. Владимир, ул. Михайловская, 63, тел. (4922) 53-23-74

    Сайт: vtt33.ru

    День открытых дверей – 24 апреля  в 11.00

  12. Владимирский базовый медицинский колледж

    Адрес: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 10, тел. (4922) 33-27-99

    Сайт: vbmk33.ru

    День открытых дверей проводиться не будет. Как объяснили, из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Но на сайте медицинского колледжа можно посмотреть информацию о поступлении, рассказы студентов о профессии.

  13. Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ

    Главный корпус ВлГУ: ул. Горького, д. 87, аудитория 105, телефоны: 8 (904) 031-42-89, 8 (4922) 47-99-04, 47-96-96.

    Онлайн-консультации по вопросам поступления каждую пятницу в 15.30. 

    Необходима предварительная запись здесь.

    Индивидуальные консультации по вопросам поступления можно получить по телефону 8 (4922) 47-99-04.

    Начальник отдела по связи с общественностью ВлГУ Наталья Шапшай:

    — День открытых дверей в вузе и колледже  уже прошел. Все, кто не смог побывать и узнать о правилах приема, могут познакомиться с ними в записи в группе ВлГУ в ВК. Мы проводим прямые эфиры, продолжаем консультации по телефону и в соцсетях, отвечаем на вопросы.

  14. Владимирский авиамеханический колледж

    Адрес: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27, тел. (4922) 32-25-41

    Сайт: Vamk33.ru

    Дня открытых дверей нет. Колледж предлагает виртуально, на сайте, ознакомиться со специальностями и условиями обучения.

  15. Владимирский химико-механический колледж

    Адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 11, тел. (4922) 21-02-12

    Сайт: вхмк33.рф

    Дня открытых дверей нет, но по телефону можно задать интересующие вопросы, договориться о встрече с администрацией.

    Фото: vladzan.ru

Подготовила Елена Середина

Фото «Призыва»

Заглавное фото: mirea.ru

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