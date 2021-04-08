Колледжи Владимира проводят дни открытых дверей

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Рейтинг средних учебных заведений
Колледжи и техникумы Владимира начали проводить дни открытых дверей. Для абитуриентов и их родителей «Призыв» подготовил календарь этих событий. В перечень вошли и ссузы, попавшие в рейтинг колледжей России 2021 года, составленный сайтом vuzoteka.ru.
В рейтинге участвовали более 2000 колледжей и техникумов. Основными критериями при составлении рейтинга были: качество обучения, научная деятельность, международное сотрудничество, востребованность работодателями выпускников колледжей. Владимирский авиамеханический колледж оказался на 153-м месте — это лучший результат из всех владимирских колледжей. Немного от него отстал Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ, заняв 156-е место.
По статистике портала superjob.ru за последние 10 лет доля абитуриентов, выбирающих колледжи и вузы, выросла в 3 раза. Около 40% студентов собираются после колледжа продолжить учебу в вузах. И одна из основных причин такого повышенного интереса к учебе в том, что после колледжа можно получить ряд преференций при поступлении в вуз, в том числе и сдать внутренние экзамены, а не ЕГЭ. Еще один плюс: поступив в вуз после колледжа по смежной специальности, ряд предметов в вузе будет зачтен.
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Владимирский аграрный колледж
Адрес: Владимирская область, Суздальский район, село Новоалександрово, ул. Студенческая, 4, тел. (49231) 7-33-30
Сайт: vlak33.ru
День открытых дверей – 9 апреля в 11.00
Состоится встреча с администрацией колледжа, экскурсия и мастер-классы.
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Владимирский политехнический колледж
Адрес: г. Владимир, Октябрьский проспект, 11, тел. (4922) 32-30-89
Сайт: polcol.ru
День открытых дверей – 10 апреля в 12.00
Состоится информационная встреча с администрацией колледжа, будут работать творческие мастерские «Погружение в профессию» и мастер-классы по специальности.
Директор Марина Гонгадзе:
— Наш колледж ведет историю с военных лет — далекого 1944 года. За это время подготовлено более 25 000 специалистов в области машиностроения, автоматизации производственных процессов и производств, информатики, а также гуманитарных и экономических профессий. Наши выпускники всегда востребованы в промышленном секторе.
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Владимирский технологический колледж
Адрес: г. Владимир, пр-кт Строителей, 2-б, тел. (4922) 33-64-57
Сайт: втк-пл7.рф
День открытых дверей – 10 апреля в 10.00
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Владимирский строительный колледж
Адрес: г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 6, тел. (4922) 32-41-65
Сайт: t195117.spo.obrazovanie33.ru
День открытых дверей – 15 апреля в 16.00
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Владимирский музыкальный колледж им. А.П.Бородина
Адрес: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4, тел. (4922) 54-27-35
Сайт: vomk.info
День открытых дверей – 17 апреля в 11.00
В программе знакомство с правилами приема в 2021 году, порядком проведения творческих испытаний, консультации по специальностям и музыкально-теоретическим дисциплинам, встреча с администрацией, концерт.
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Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза
Адрес: г. Владимир, ул. Воровского, д. 14, телефоны: (4922) 32-73-67, 8-930-031-96-40
Сайт: vtep33.ru
День открытых дверей – 17 апреля в 11.00
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Владимирский колледж культуры и искусства
Адрес: г. Владимир, ул. Василисина, 2-б, тел. (4922) 54-14-27
Сайт: vokki.ru
17 апреля в 11.00 на день открытых дверей в колледже ждут абитуриентов по следующим специальностям:
— театрально-декорационное искусство;
— народно-художественное творчество: этнохудожественное творчество и театральное творчество;
— библиотековедение.
24 апреля в 11.00 день открытых дверей проводят для абитуриентов по специальности народно-художественное творчество: хореографическое творчество.
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Колледж Финансового университета при Правительстве РФ
Адрес: г. Владимир, ул. Тихонравова, д. 1, тел. (4922) 54-08-29
Сайт: fa.ru/fil/vladimir/Pages/Home.aspx
День открытых дверей — 18 апреля в 14.00
Абитуриенты смогут ознакомиться с новыми правилами приема, с актуальными образовательными программами университета, получить консультацию у сотрудников приемной комиссии, узнать о проходных баллах и статистике приема прошлого года.
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Владимирский экономико-технологический колледж
Адрес: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25, тел. (4922) 34-98-74
Сайт: vetk33.ru
День открытых дверей – 22 апреля в 16.00
В программе виртуальная экскурсия по колледжу и мастер-классы.
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Владимирский техникум туризма
Адрес: г. Владимир, ул. Михайловская, 63, тел. (4922) 53-23-74
Сайт: vtt33.ru
День открытых дверей – 24 апреля в 11.00
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Владимирский базовый медицинский колледж
Адрес: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 10, тел. (4922) 33-27-99
Сайт: vbmk33.ru
День открытых дверей проводиться не будет. Как объяснили, из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Но на сайте медицинского колледжа можно посмотреть информацию о поступлении, рассказы студентов о профессии.
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Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ
Главный корпус ВлГУ: ул. Горького, д. 87, аудитория 105, телефоны: 8 (904) 031-42-89, 8 (4922) 47-99-04, 47-96-96.
Онлайн-консультации по вопросам поступления каждую пятницу в 15.30.
Необходима предварительная запись здесь.
Индивидуальные консультации по вопросам поступления можно получить по телефону 8 (4922) 47-99-04.
Начальник отдела по связи с общественностью ВлГУ Наталья Шапшай:
— День открытых дверей в вузе и колледже уже прошел. Все, кто не смог побывать и узнать о правилах приема, могут познакомиться с ними в записи в группе ВлГУ в ВК. Мы проводим прямые эфиры, продолжаем консультации по телефону и в соцсетях, отвечаем на вопросы.
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Владимирский авиамеханический колледж
Адрес: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27, тел. (4922) 32-25-41
Сайт: Vamk33.ru
Дня открытых дверей нет. Колледж предлагает виртуально, на сайте, ознакомиться со специальностями и условиями обучения.
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Владимирский химико-механический колледж
Адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 11, тел. (4922) 21-02-12
Сайт: вхмк33.рф
Дня открытых дверей нет, но по телефону можно задать интересующие вопросы, договориться о встрече с администрацией.
Подготовила Елена Середина
Фото «Призыва»
Заглавное фото: mirea.ru