Клещ атакует: пора делать прививку

Клещи отлично перезимовали: снега было много, они не замерзли. И сейчас они становятся очень агрессивными. К активным действиям членистоногие переходят при плюсовой температуре. Это значит, что мы в опасности. Как правильно вакцинироваться и что делать при укусе клеща, рассказала врач-педиатр клиники «Палитра» Ирина Моржанова.

Маленький опасный враг

К началу апреля в России уже зафиксировали 180 человек, покусанных клещами. Среди них 80 — это дети. Плюсовые территории пришли и в наш край, клещи начали просыпаться. Считается, что клещи опасны с мая по октябрь. Но стой­кие к хо­ло­ду, они уже ата­ку­ют, не при­дер­жи­ва­ясь рас­пи­са­ния.

Марина Соболева на личном опыте знает, как трудно спастись от укусов клещей. Два года назад ее семья лицом к лицу столкнулась с маленьким и очень опасным врагом. В марте укус клеща привёл к заражению пироплазмозом её собаки. Животное спасли чудом. А потом кровососущее напало на отца Марины. Тот живёт в частном доме в районе «Руслана и Людмилы». В лес не ездил, в парках не гулял, копался потихоньку на двух сотках земли у себя в огороде.

Клеща сдали на анализ, оказалось, он заражен энцефалитом.

— Папу сразу стали лечить. Ему ввели лекарство против клещевого энцефалита, он долгое время пил таблетки. Все обошлось и в этот раз, но мы все очень переживали. К осени я успокоилась, поехала с мужем за грибами. В лесу он с меня снял двух клещей. И всё, с поездками в лес я завязала, — рассказывает Марина.

Не то чтобы у девушки открылась паранойя, но теперь она постоянно осматривает ребёнка и собаку после прогулок в парке и даже выхода в город. И прививки теперь делают всем членам семьи.

Не одно, так другое

Клещевой вирусный энцефалит — очень серьезное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может приводить к инвалидности и смерти. Симптомы клещевого вирусного энцефалита появляются в среднем через одну-две недели после укуса. Резко повышается температура, возникают головная боль, тошнота, боли в мышцах. При тяжелых формах могут развиться судороги и параличи.

Владимирская область не входит в число эндемичных районов по клещевому вирусному энцефалиту. Она считается благополучной территорией. Но с каждым годом из-за укусов клещей всё больше людей обращаются за помощью в медучреждения. И врачам приходится лечить не только энцефалит, но и боррелиоз (болезнь Лайма), которую также переносят клещи.

Болезнь Лайма характеризуется поражением кожи, суставов, нервной системы, сердца.

Инкубационный период длится от 2 до 30 дней, в среднем — 14 дней. Инфекция может протекать бессимптомно, но может также иметь различную клиническую картину заболевания. Название заболевания, кстати, произошло от названия маленького городка Old Lyme в Штате Коннектикут (в США), где в середине 1970-х годов был описан ряд случаев возникновения артритов после укусов клещей.

В последние годы ученые установили, что область распространения клещевого боррелиоза совпадает с клещевым энцефалитом, и заболевание регистрируется на всей территории Российской Федерации. Но заболеваемость болезнью Лайма в 2-4 раза выше, чем клещевым энцефалитом.

Ирина Моржанова вспоминает своего маленького пациента, пострадавшего от укуса клеща:

— В сезон много обращений от взрослых и детей. В моей практике детей с выявленным из-за укуса клеща энцефалитом не было, а вот с боррелиозом не раз сталкивалась. На приём мама привела ребёнка 4 лет. Родители не сразу заметили клеща, только через пару дней его удалили. Ребёнку была предложена антибактериальная терапия, но мама отказалась, она была вообще против лекарств.

А через неделю снова была у нас на приеме, так как у ребёнка поднялась высокая температура, место укуса сильно распухло, появилась кольцевидная сыпь — классическая картина боррелиоза. Лечили ребенка долго антибиотиками, пришлось ему и в больнице полежать. Увы, от боррелиоза прививки не существует.

Прививка только за деньги

Самое эффективное средство защиты от клещевого энцефалита — вакцинация. Бесплатно вакцины колют только в тех регионах, которые признаны эндемичными по клещевому энцефалиту. Владимирская область в этот список не входит, прививку придется делать за свой счет. Будьте осторожны, если собираетесь в Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области или под Москву, в Орехово-Зуево. Эти территории входят в перечень эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту.

Ирина Моржанова призывает сделать прививку, ещё есть время, чтобы организм успел выделить антитела:

— Эффективны вакцины будут в том случае, если сделать прививку не менее чем за месяц, минимум за 2 недели до начала активных встреч с природой. У организма должен сформироваться иммунитет. На днях был у меня пациент 12-лет, едет в лагерь в Ярославскую область. И там прививку от клещевого энцефалита требуют в обязательном порядке. Мальчику сделали прививку сейчас, следующую – через месяц, это ускоренная схема при поездках в эндемичные районы. Третья прививка будет у него через год.

В идеале, как советуют врачи, начать вакцинироваться лучше осенью, потом подождать от 5 до 7 месяцев (в зависимости от вида вакцины и выбранной схемы вакцинации). Далее (весной) ставится вторая прививка, через 12 месяцев — проводится третья. Только после проведения всех трёх прививок вакцинация считается завершённой. Ревакцинации (повторные прививки) проводятся каждые три года.

Если вы осенью не успели начать вакцинацию, не откладывайте её на потом, действуйте!

Если укусил энцефалитный клещ, возможна экстренная форма вакцинации (в первые 4 дня), потом препарат вводить нельзя, иначе он может усугубить течение болезни.

В России зарегистрировано несколько вакцин. Самыми распространенными средствами на сегодняшний день являются:

российские вакцины «ЭнцеВир» (вакцина клещевого энцефалита культуральная), «Клещ-Э-Вак»,

австрийская вакцина «ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуниор» (FSME-Immun Inject),

«Энцепур» взрослый и детский (производство Германия).

Во Владимире сейчас можно сделать только прививку «Клещ-Э-Вак». Она изготовлена на курином эмбрионе, разрешена детям с года. Тем, у кого аллергия на яйца, такая вакцина противопоказана. «Клещ-Э-вак» даже менее реактогенен (постпрививочные реакции и осложнения), чем, например, прививка от кори-краснухи-паротита. Стоимость вакцины «Клещ-Э-Вак» 800 — 1200 рублей.

Чтобы сделать прививку, нужно ещё в этот же день посетить педиатра.

Правила безопасности

Для того, чтобы вас и ваших детей не покусали клещи, нужно следовать нескольким правилам при походе на природу:

— Носите светлую, однотонную одежду, которая плотно прилегает к телу.

— Одежда должна быть с длинными рукавами и капюшоном.

— Используйте спреи для отпугивания клещей.

— Стоянки на природе устраивайте только в тех территориях, где нет травы.

— Периодически осматривайте себя и близких.

О правилах поведения при укусе клещами собаки читайте здесь.