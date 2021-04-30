Киржач — медный край! Экскурсия по Музею меди и латуни

О том, что в VIII веке в Киржаче работало 24 медных завода узнаем из очень интересного исторического документа — указа Екатерины II от 19 мая 1796 года «О воспрещении перелива денег в посуду и другие поделки». Медь с Урала везти было дорого, и позволить это могли себе только крупные промышленники. А что делать маленьким артелям и кустарным производствам? Ушлый русский мужик нашел выход и начал использовать медные деньги для перелива в самые разнообразные изделия, да так массово, что Екатерине II пришлось пресечь этот процесс особым монаршим распоряжением.

И именно из этого документа узнаем, что в 1796 года «в Киржачской округе бьют сусальное золото – 9 (предприятий – Прим. редакции), а медных дел — 24». А основаны они были еще раньше – примерно в середине XVIII века. То есть одновременно со знаменитыми тульскими заводами.

Киржач вместе с Тулой входил во московскую зону медно –латунного производства.

А к концу XIX – началу XX века в окрестностях Киржача работало 15 заводов, основанных московскими купцами, которые вели свою торговлю в самом центре столицы, предлагая разнообразную продукцию из меди, латуни, бронзы. Это и самовары, и посуда, и предметы быта. Ассортимент был широким.

Примечательно, что изначально «киржачским» был и известный промышленник Кольчугин, который купил и перенес четыре завода с границы с современной Мовсковской областью в село Васильевское, которое позже и стало городом Кольчугино. И заводы его имели запредельную балансовую стоимость. Узнаем об этом из «Географии Владимирской губернии» за 1896 год:

Следы каких медно-латунных предприятий можно обнаружить на территории современного города? Из какого металла делали бубенцы на русских тройках? Почему воду для чаепитий местные жители в старину брали исключительно из реки Большой Киржач? И какой автомобильный аксессуар (для всех машин СССР) производили на заводе «Красный Октябрь», который до 1924 года был медно-латунным и принадлежал товариществу «Аленчиковы-Зимины»? На все эти вопросы отвечает директор частного музея Меди и латуни в Киржаче Татьяна Самойлова. Смотрите!

В программе:

0:47 — о трех главных промыслах Киржачского района;

1:50 — узнаете, какие реки Владимирской области самые холодные;

2:30 — семейная истории Татьяны Ивановны Самойловой о воде, «толстом» чае, реке Киржач и водовозах. При чем тут медь и латунь? Узнаете…

3: 24 — Узнаете, из какого металла сделаны бубенцы для русской тройки;

5:00 — о заводах Киржачской округи в XIX веке;

5:40 — о том, как Екатерина Великая медные деньги в кастрюли «переливать» запретила;

7:12 — знакомимся с киржачскими самоварами, которые считаются коллекционной редкостью;

9:16 — едем на место размещения в XIX веке товарищества «Аленчиковых-Зиминых», самого молодого медно-латунного производства Киржача;

10.30 — узнаете, какой завод (бывший медно-латунный) делал автомобильные фары для всех авто СССР;

10.52 — в пустоши Зайчушка ищем место расположения водяного молота завода Шапошниковых;

Меценат года

Музей меди и латуни — это первый частный музей Киржача. И открыт он был руководителем проекта «Киржач туристический», частным предпринимателем Евгением Сергеевичем Федоровым.

За проект музея он был удостоен высокой награды – национальной премии «Меценат года — 2017» в номинации «Создание культурной инфраструктуры в регионах России».

Русская тройка и лесной сторож

В экспозиции музея более 600 экспонатов, которые рассказывают об истории меди с древних времен, опыте использования медных изделий (и изделий из сплавов меди) человеком в быту.

Сплавы меди:

Латунь = медь + цинк;

Бронза= медь+ олово;

Мельхиор=медь+никель.

Раритетные самовары

В специализированном самоварном зале можно увидеть продукцию, которую производили местные медно –латунные заводы, образцы которой сейчас являются коллекционной редкостью. Это самовары, посуда, другая кухонная утварь.

Самые ценный экспонаты коллекции – это раритетные изделия с клеймом завода и личной печатью мастера. Вот так выглядело клеймо одного из самых молодых заводов Киржача – товарищества «Аленчикова- Зимина»:

А делал этот сливочник (в центре), как мы видим, мастер Ершов. Этот знак – свидетельство качества произведенной продукции. И право ставить свою фамилию на изделии имели немногое мастера, на заводе «Аленчикова — Зимина» их было всего четверо.

Театр одного актера

Отдельно хочется сказать о формате экскурсий, которые проводит директор музея Татьяна Ивановна Самойлова.

Прямо с порога она погрузила нас в медно — латунный мир с помощью искрометных театральных юморесок и веселых песен. И вот мы уже «скачем» на русской тройке по морозцу, громко звеня латунными бубенцами.

Или набираем студеной воды в реке Большой Киржач, откуда в старину носили воду для приготовления еды и чаепитий (в музее есть коллекция кранов от старинных бочек водовозов). Река Киржач берет свое начало в Берендеевых болотах, вбирая в себя по пути многочисленные родники. Этим и объясняется высокое качество воды — она необычайно вкусная и чистая. Сейчас, кстати, вода тоже неплохая: в реке даже водятся раки.

От ЗАЗа до БЕЛАЗа

Из 15 производств XIX века в современном Киржаче можно обнаружить следы двух – товарищества «Аленчикова-Зимина» и завода Шапошникова. На территории первого, которое существовало с середины XIX века, сейчас располагается четыре разнопрофильных предприятия, которые с медью и латунью не связаны. Одно из них, к примеру, производит кондиционеры.

После 1924 года старинное предприятие было перепрофилировано в завод «Красный Октябрь», который производил автомобильные фары для всех машин СССР. Поизводство было уникальным. Его логотип остался на воротах, за которыми видны корпуса завода «Аленчикова — Зимина», построенные более 100 лет назад.

Медный остров в пустоши Зайчушка

А вот завод Шапошникова – это одно из самых старых предприятий в Киржаче. Оно было основано в 1813 году московским купцом Силиным в пустоши Зайчушка (пойма реки Большой Киржач). Позже предприятие купил купец Шапошников, а после него заводом (во времена НЭПа) владели Болховитины.

Сегодня от старинного завода остались лишь фрагементы фундамента, который команда проекта «Киржач туристический» буквально поднимает из забвения, очищая от безжалостного воздейтвия времени. Перед вами зона, где, вероятно, был установлен водяной молот для ковки металла, один из самых важных этапов производства, без которого работа предпрятия была невозможной.

Как вы поняли, для работы молота нужна была река. Поэтому все заводы медно-латунной отросли Киржача ставились именно на Большом Киржаче, который в те времена была поноводным из-за обилия промышленных плотин на нем.

Работа по восстановлению и сохранению исторических артефактов сейчас идет подным ходом. В пустоши Зайчушка планируется создать еще одну точку притяжения для туристов и зону отдыха для местных жителей. Это место будет называться Медный остров. Как вы понимаете, название вполне оправдано историей этой уникальной местности.

Полезная информация:

Музей меди и латуни находится по адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, дом 15. Телефон: 8 (49237) 2-91-81

Эскурсии проводятся для групп от 6 человек и только по предварительной записи.

Эскурсии проходят в интерактивной форме с элементами театрализации, будет интересно детям от 6 лет.

Более подробную информацию можно узнать в группе музея во «ВКонтакте».

Осталось добавить, что команда «Точка на карте» в Киржаче побывала не в первый раз. Прошедшей осенью мы снимали программу про жемчужину этого города — Благовещенский монастырь, который был основан Сергием Радонежским в XV столетии. А следующая «киржачская»программа будет посвящена Музею аргуна, будем постигать язык русских наличников.