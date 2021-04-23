Кэшбек на путешествия по России хотят продлить

В обращении Федеральному Собранию РФ Владимир Путин предложил программу туристического кэшбека. Президент считает, что россияне должны иметь возможность вернуть часть денег, потраченных на отпуск, как минимум, до конца 2021 года.

— Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России, — сказал Путин.

Туристический кэшбек запустили в конце июля 2020-го. Правительство выделило на первый этап 15 миллиардов рублей. Программа должна была поспособствовать развитию внутреннего туризма.

Второй этап был назначен на сезон низкого спроса — с 15 октября по 5 декабря. Тогда участие в программе приняли только пять процентов наших соотечественников, купивших туры в Россию.

Весной 2021 года программу еще раз продлили. На этот раз до конца июня. Всем путешественникам, которые выполнят ряд условий, обещают вернуть пятую часть потраченных денег, но не больше 20 тысяч. Среди условий — длительность тура не менее двух ночей и оплата картой «Мир».

Программа позволяет получить обратно 20 процентов за путевку на российские курорты.

Стоимость тура не ограничена ни минимальной, ни максимальной планками, но больше 20 тысяч за путевку не вернут. Количество туров тоже может быть любым, как и количество человек в рамках одного тура — кэшбек должен вернуться за каждое путешествие.

Главное правило — у вас должна быть карта «Мир» и вы должны быть зарегистрированы в программе лояльности . Далее вы оплачиваете услуги одного из партнёров программы. Кэшбек будет зачислен в течение 5 рабочих дней с момента оплаты.

Если у вас нет карты «Мир», оформите её в одном из банков-участников. Для ускорения процесса эксперты рекомендуют обратиться в банки, которые выпустят и доставят такую карту на дом за 1-3 дня.

В третьем этапе программы участвуют на 40 процентов больше партнеров, чем в предыдущем. А это около 3,5 тысячи отелей, туроператоров, агрегаторов услуг. В последнем отчете Ростуризма сказано, что самым популярным направлением, за которое россияне получают кэшбек, стал Крым.

«Призыв», кстати, посчитал, сколько будет стоить отдых в Ялте этим летом. 7 ночей в 4-звездном отеле «Ялта Интурист» для двоих взрослых с ребенком обойдутся в 197 тысяч рублей. Это актуальные цены на июль-2021.

Также в список активных бронирований туров с кэшбеком вошли Краснодарский край, Татарстан, Башкирия, Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Калининградская и Тюменская области.