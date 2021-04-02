Какие книги читают своим детям известные владимирцы

Книга для детей — это не только источник информации, но и окно в новый мир, полный удивительных путешествий и открытий. Книга дает знания, развивает мышление, воображение и речь, но, самое главное, учит чувствовать, сопереживать и любить, отличать добро от зла. В наш век информационных технологий книгам все сложнее конкурировать с красочными компьютерными играми и мультфильмами. И только читающие мамы и папы могут привить любовь к книге своим детям. Международный день детской книги — отличный повод поговорить о том, что и как они читают своим детям. Известные родители нашего города и сотрудники «Призыва» рассказали о любимых в их семьях детских книгах.

Смеемся до упаду и учимся обращаться с деньгами

— Первая наша любимая книга называется «Манюня», — рассказывает Мария Шпилевич, педагог, психолог, мать пятерых детей. — Это трилогия, большая толстая книга армянской писательницы Наринэ Абгарян. Очень талантливый автор, очень смешные рассказы. Когда мы читаем истории главной героини Манюни, то так сильно порой смеемся, что даже не можем продолжать читать. До слез, просто падаем от смеха. В этой трилогии собраны рассказы-воспоминания девочки Манюни о том, как она провела свое детство в армянской деревне у бабушки. Там все написано с таким национальным колоритом, что это просто невозможно не прочитать. Это книга подходит для детей с 6-7 лет, и до 99 лет она прекрасно заходит.

Вторая классная книга – это «Пёс по имени Мани» Бодо Шеффера. Она о том, как выстраивать отношения с деньгами в своей жизни. И эта книга написана специально для детей. Ее можно читать с младшего школьного возраста, 7-8 лет. И там рассказывается история девочки Киры, у которой был пес по кличке Мани. С Кирой и ее псом происходят всякие приключения, которые заканчиваются обретением клада. И с этим кладом нужно что-то делать. И на этом примере рассказывается, как надо обращаться с деньгами.

И еще мне нравится, что в книге автор прорабатывает психологические установки родителей главной героини. Когда родители, и мы с вами, говорят: «У нас нет денег», «Мы не можем это купить, потому что у нас кредит», «Нам сейчас не до этого», «Мы всегда были бедными», «Не жили хорошо, нечего и начинать». И вот эти все установки, которые вдалбливаются в нас с детства, в книге описываются. То есть Кирины родители, они такие же, как мы или наши родители. И там объясняется, почему такое мышление и приводит к бедности в финансовом плане. Очень хорошая книга! Всем советую почитать ее с детьми. Читать ее нужно медленно, по одной главе за раз, потому что каждая глава дает очень много инсайтов, осознаний, которые нужно переварить.

Читаю детям те книги, на которых вырос

— У нас в семье есть и любимые книги, и те, которые мы читаем, читаем и никак не можем остановиться, — делится Юрий Круценко, актер Владимирского театра драмы, отец троих детей. — Например, это «Огниво» и «Снежная Королева» Ганса Христиана Андерсона. Еще мы очень любим поэзию. Того же Пушкина я открываю для себя по-новому, когда читаю с детьми. У меня вообще появляется особое отношение к авторам и книгам, когда я их читаю детям.

В прошлом году, во время карантина, мы даже участвовали с детьми в онлайн-чтениях, организованных нашим театром в своих соцсетях. Для этого нам надо было серьезно подготовиться, и мы сняли на камеру, как всей семьей читаем сказки Пушкина. В данном случае я проявил инициативу и сам предложил детям прочитать «Сказку о медведихе» Пушкина, которую мало кто сейчас знает.

У меня дети разного возраста: младшей дочери седьмой год идет, среднему мальчику – 13 лет, а старшему – уже 20 скоро будет. Причем он тоже очень любит слушать, как папа читает. Впрочем, вслух читаю не только я, но и младший сын, и, по-моему, это ему нравится. Конечно, регулярно дочери перед сном только папа читает, но все же что-то наподобие традиции семейных чтений у нас есть. Я читаю детям те книги, на которых вырос, и очень бы хотел, чтобы дети тоже приняли их.

Хочется почитать с ними ужастики

— В детстве я очень много и с удовольствием читал, — вспоминает Никита Тарбеев, специальный корреспондент ГТРК «Владимир», отец двух дочерей. — Например, мне очень нравились книги Александра Волкова из серии «Волшебник Изумрудного города». Особенно «Желтый туман», где оживает железный рыцарь, созданный, чтобы победить злую колдунью. А теперь я читаю свои любимые книги своим дочерям, чтобы и они смогли пережить те же эмоции, что были у меня в детстве. Но не всегда это совпадает.

Так, в детстве я любил «Незнайку на Луне» Николая Носова. Но девочек эта книга не впечатлила. И действительно, прочитав ее второй раз, я понял, что она довольно взрослая. В ней есть отголоски и нашего социалистического прошлого, и критика нашего буржуазного настоящего.

Очень хочется мне почитать с ними какие-нибудь ужастики вроде книги Эдуарда Успенского «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы». Но девочкам сразу становится очень страшно, и они отказываются слушать дальше. Надеюсь, когда они подрастут, мы продолжим знакомство с этими произведениями.

Сейчас дочери с удовольствием слушают «Хоббитов» и «Властелина колец» Толкиена, все книги о Гарри Поттере. Большинство книг, про которым сняты известные фильмы, хорошо заходят у современных детей. Пожалуй, это особенность нынешнего времени. Сами читать они тоже не торопятся. Предпочитают, чтобы я это делал.

Книги о животных — это про любовь

— Вечернее чтение — это обязательный ритуал в нашей семье, — рассказывает Дарья Ермолина, редактор интернет-издания «Призыв ТВ», мама троих детей. — Читать детям я начала примерно 15 лет назад, когда родился сын. Именно тогда в нашем доме регулярно зазвучали детские книги. Надо признать, сынок был благодарным слушателем: уже шестимесячным проявлял интерес к книжкам. Сейчас, конечно, у меня очень жесткий ритм жизни, но я обязательно выделяю время на чтение дочкам, которым 8 лет и 3 года. А сын уже читает сам, хотя иногда за классику тоже беремся вместе. Ему по-прежнему нужно пообсуждать прочитанное со мной. И я это очень ценю.

Пару лет назад мое внимание привлекла серия «Занимательная зоология». Это совместный проект Московского зоопарка и издательства «Альпина Паблишер». Идея серии заключается в том, что каждую книгу о каком-либо животном написала медийная личность, причем очень простым языком, интересно и понятно для ребенка. Тут и Татьяна Лазарева, и Станислав Садальский, и Сергей Юрский, и Дмитрий Быков, и Леонид Агутин, и Борис Грачевский. В итоге мы получаем компактный и самобытный авторский текст с многочисленными интересными фактами.

У нас дома больше 10 таких книг. И я сама, взрослый человек, узнаю из них много нового. Их можно читать и перечитывать. Так что дядям и тетям тоже рекомендую.

Я с удивлением узнала, что у слонов четыре коленки, что в их лексиконе есть определенное количество слов, а общаются эти животные, в том числе используя «вибрацию» Земли. Вот вы в курсе?

Например, наш известный фантаст Сергей Лукьяненко написал книгу «Я – мышь». Причем он сам является коллекционером фигурок мышей, и в его доме их огромное количество. И этот зверек его весьма интересует.

Выпуски «Занимательной зоологии» содержат обширные энциклопедические знания об особенностях каждого животного, его образа жизни, поведения, характера, питания, размножения и т.п.

Но в то же время информация подается весьма дозированно и сопровождается большим количеством иллюстраций и занимательных малоизвестных фактов.

У каждого выпуска этой серии есть самобытный иллюстратор.

В конце каждой книги указан список литературы и фильмов по данной теме.

Я убеждена, что книги о природе и животных для детей должны стоять во главе угла. Они воспитывают в ребенке бережное отношение к окружающему миру, доброту, желание оберегать и заботиться о тех, кто рядом. Я бы даже сказала, что книги о животных и природе учат любви.

А еще любви и умению ценить прекрасное учит поэзия. Она развивает сферу эмоций, помогает ребенку лучше понять себя и окружающих, прививает хороший вкус. Я очень люблю лирику Иосифа Бродского и хочу, чтобы мои дети разделяли мои литературные вкусы, но «взрослые» стихи Бродского сложны для детского восприятия. И вот недавно наткнулась в одном из интернет-магазинов на небольшой сборник детской поэзии Иосифа Александровича. Конечно, сразу купила средней дочери.

Как оказалось, Бродский написал не так много детских стихов, но каких! Сколько в них юмора, живости, тонкого понимания души ребенка. Кстати, и у этого поэта встретились стихи про животных. Самое наше любимое — «Слон и Маруська»:

Выбор за мной, и я экспериментирую

— Моим сыновьям больше всего нравятся реалистические книги или уж совсем улетные, — объясняет Николай Лившиц, главный редактор интернет-издания «Призыв ТВ», отец двоих сыновей. — «Сын полка» Валентина Катаева хорошо зашел, «Капитанскую дочку» Пушкина раньше, чем в школе, прочитали. Причем не как классическое произведение великого писателя, а просто как интересную историю. Из чудных, а моим такие нравятся, это Хармс, причем не только детские, но и вполне взрослые его произведения. Но совершенно не зашли у детей книги Жюль Верна, Роберта Льюиса Стивенсона и Александра Дюма, которыми я зачитывался в детстве, потому что они им кажутся очень длинными и нудными.

Когда они были маленького возраста, как правило, я читал им сам. Чуковского, Барто и т.п. Читал выразительно, с мимикой и жестами, и им это все очень нравилось. А сами читать до определенного возраста они не любили. Поэтому и выбор оставался за мной. Хотя, например, младшему очень нравятся стихи. Но так как оба слушать хотели, у них разница всего-то два с половиной года, то, понятное дело, стихами дело не ограничивалось. Поэтому я экспериментировал: то одного писателя предлагал, то другого – что зайдет?

Вот Зощенко хорошо зашел, причем не детские его рассказы, а взрослые с его характерным языком. А вот книга Пелевина «Проблема верволка в Средней полосе» особого впечатления не произвела, хотя, казалось бы, там оборотни и прочая любимая детьми нечесть. Успенский хорошо зашел, но не известные всем детские его книги про Дядю Федора и Крокодила Гену, а опять же взрослые рассказы. Особенно про нашего однофамильца Алика Лившица и про мальчика Яшу, потому что моего старшего сына тоже зовут Яшей.

Пытался с ними читать Крапивина, которого сам любил в детстве, но книги у него немаленькие. У моих все-таки лучше заходят рассказы, чтобы на один вечер хватило. И чтобы реалистичные были. Паустовского я им читал – «Кот-ворюга», про Мещеру. Рассказы Юрия Коваля, «Приключения Васи Куролесова» и «Пять похищенных монахов» обоим очень нравились. А из больших книг «Приключения Карика и Вали» неожиданно зашли. А из фантастических «Пятеро в звездолете» Анатолия Мошковского. Вот такой вот расклад!

Незабываемые часы общения с ребенком

— Моему сыну уже 25 лет, но я хорошо помню, как мы с ним читали книги, — рассуждает Анна Кочеляева, депутат Законодательного Собрания Владимирской области. — Эти часы общения с ребенком незабываемы. На начальном этапе мы, понятное дело, читали с ним русские народные сказки, поговорки и стихи наших детских поэтов, того же Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Агнии Барто, потому что в них очень много поучительного. Позже мы читали и произведения Пушкина, и «Конек-Горбунок» Ершова, и «Алису в Зазеркалье» Кэрролла, и «Приключения Гулливера» Свифта, и «Снежную Королеву» Андерсона. То есть старались познакомить ребенка с самыми известными книгами в мировой литературе. Все они учат чему-то ценностному. Причем мы не только читали эти книги, но и старались посмотреть лучшие экранизации этих произведений, будь то художественный или мультипликационный фильм.

Мы очень много времени уделяли чтению на раннем этапе развития ребенка, когда он познавал мир, сам учился читать. Я считаю, что в жизни каждого ребенка это очень важный период, ответственность за который в первую очередь лежит на родителях. По моему мнению, они должны уделять этому особое внимание!