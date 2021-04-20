Как можно распорядиться средствами маткапитала

Распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — это погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребенка.

Вам нужно взять справку из банка об ипотеке для Пенсионного фонда, который распоряжается средствами маткапитала. Для этого документа есть специальная форма. Также нужно нотариальное обязательство о том, что жилье будет в общей долевой собственности всех членов семьи. Сделайте несколько копий — они вам понадобятся, когда в течение шести месяцев после снятия обременения по ипотеке нужно оформить доли в собственность членов семьи.

Далее надо подать заявление в отделении ПФР, или на его сайте, или МФЦ, через портал госуслуг. Список необходимых документов приводится на сайте. Пенсионный фонд рассмотрит заявление в течение месяца. Если он откажет в перечислении средств, решение можно обжаловать в самом фонде.

Если вы решили оплатить маткапиталом первоначальный взнос, то сначала нужно написать об этом в заявлении на ипотеку. Также понадобится справка из ПФР, что маткапитал еще не потрачен. После оформления ипотеки с таким первоначальным взносом вы должны сделать те же шаги, что и при ее погашении маткапиталом. Это нужно, чтобы фонд перевел средства в банк.

В соответствии с новым постановлением правительства РФ, если средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома, то для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Важно! Ремонт квартиры улучшением жилищных условий не считается. Маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Кроме того, из средств маткапитала невозможно погасить кредит за такое жилье.