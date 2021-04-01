Как изменится жизнь россиян в апреле

C начала месяца социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Повышение коснётся более 28 тысяч жителей Владимирской области. Средний размер социальной пенсии составит 5797 рублей. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — почти 14 тысяч рублей.