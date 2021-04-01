Как изменится жизнь россиян в апреле

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Вступают в силу новые законы
В начале апреля будут проиндексированы социальные пенсии и пересчитан размер ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Из экзамена нам водительские права исключили так называемую площадку. На смартфонах, телевизорах и ПК должно быть предустановлено российское ПО. Госзакупка малого объема у единственного поставщика может проводиться на сумму до 3 млн руб. Будет установлена единая минимальная цена табачной продукции и появится государственная информационная система «Капиталовложения». Вводятся штрафы за нарушение антитеррористической безопасности ТЭК и расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. О новых изменениях в законодательстве РФ читайте в материале «Призыва».
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Индексация социальных пенсий
C начала месяца социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
Повышение коснётся более 28 тысяч жителей Владимирской области. Средний размер социальной пенсии составит 5797 рублей. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — почти 14 тысяч рублей.
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Перерасчет выплат на детей от 3 до 7 лет
Со 2 апреля можно подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с Указом Президента РФ от 10 марта 2021 года. Согласно документу размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Правила предоставления средств определит Правительство РФ.
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Изменение в экзамене на водительские права
Из экзамена исключили так называемую площадку. С 1 апреля кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на отмененном этапе. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы, преимущественно за пределами жилой застройки.
Ранее будущим автомобилистам приходилось сдавать три экзамена: теория по электронным билетам, навыки управления на закрытой площадке или автодроме и умение управлять транспортом в городе в потоке машин.
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Запрет на продажу техники без российского ПО
На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках
и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, обязательно должно быть предустановлено российское ПО. Это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок
с зарубежными сервисами.
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Новое в госзакупках
С 1 апреля закупка малого объема у единственного поставщика может проводиться на сумму, не превышающую 3 млн рублей при условии ее проведения в электронной форме. Заказчиком может стать любое физлицо или юрлицо (кроме офшорных компаний).
Для электронных закупок малого объема до 3 млн рублей у единственного поставщика комиссия не создается. Госконтракт по итогам подписывается упрощенно усиленной электронной подписью.
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Цены на сигареты
Вводится единая минимальная цена на табачную продукцию, которую Министерство сельского хозяйства рассчитывает, основываясь на минимальной ставке акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. С 1 апреля продавать табак дешевле 107,78 рубля за одну пачку сигарет из 20 штук будет считаться противозаконным и нелегальным. Безусловное увеличение стоимости сигарет теперь входит в программу всеобщей борьбы с курением.
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Защита и поощрение инвестиций
Со 2 апреля в РФ для поддержки и развития инвестирования появится государственная информационная система «Капиталовложения», где будет размещена вся необходимая инвесторам информация. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки на сайте системы.
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Ведение перечня экстремистских организаций
С 14 апреля Минюст РФ будет утверждать порядок ведения перечня организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом о противодействии экстремистской деятельности. Также Министерство будет утверждать порядок ведения этого перечня.
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Штрафы за нарушение антитеррористической безопасности ТЭК
С 14 апреля административная ответственность за нарушения антитеррористической безопасности Топливно-энергетического комплекса России будет детализирована. Также вводятся штрафы и для юрлиц. За нарушения на объектах низкой категории опасности будет грозить штраф до 100 тыс. руб. Те же нарушения на объектах средней и высокой категории опасности повлекут штраф до 300 тыс. руб.
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Изменения для юридических лиц
До 7 рабочих дней увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ: например, для ООО добавляются сведения о передаче доли или ее части в доверительное управление. Эти нововведения вступят в силу с 26 апреля текущего года.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma.gov.ru