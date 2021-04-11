К юбилею Суздаля школьников переведут учиться в первую смену

В Суздале построят новую школу на 1200 мест. Это позволит всем школьникам древнего города учиться в одну смену. Объект должны возвести в 2024 году — это подарок к 1000-летию Суздаля. Пока же идёт подготовка проектно-сметной документации. На торгах выставлен контракт стоимостью 15 миллионов рублей на разработку проекта школы. Подрядчикам дают целый год на проведение инженерных изысканий, разработку проекта и согласование архитектурно-градостроительного облика объекта в администрации Суздаля.



Двухэтажное здание появится в районе бульвара Всполье. Подготовлена территория площадью 70 тысяч квадратных метров. В школе будет актовый зал, столовая с буфетом на 625 мест, учебные кабинеты, информационный центр, блок внеурочных занятий и медицинский блок, тир, спортзалы, бассейны. На участке будет построено и трехэтажное здание интерната на 100 мест.

К 2024 году вторая смена в Суздале будет ликвидирована

В новой школе в Суздале планируется создать лаборатории робототехники и лего-конструирования, три изостудии, театральный блок. Такого в старых школах нигде нет. На участке поставят теплицы с зооуголком, а также несколько игровых и спортивных площадок.



Предполагается, что в новой школе будет работать 70 педагогов. Такое количество кадров найти сложно. Ведь в области сегодня открыто около 1000 вакансий. Суздальским властям уже сейчас можно присматриваться к студентам-первокурсникам из ВлГУ.

В этом году также намечается разработка проекта школы во владимирском микрорайоне Веризино. Она будет аналогичной той, что уже достраивается в Коммунаре. Кстати, там в майские праздники ожидается снос старого здания школы и начало строительство стадиона.

1 сентября шесть новых корпусов школы в Коммунаре откроют двери для полутора тысяч учеников. Чтобы перевести всех владимирских учеников на обучение в первую смену, нужно будет построить ещё одну школу — в Юрьевце.



В этом году также начнется строительство школы в Коврове. Подробнее «Призыв» сообщал об этом здесь.

В Суздале же строительство школы — это один многих видов работ в рамках подготовки к празднованию юбилея. В планах — ремонт дорог, строительство инженерных сетей, благоустройство общественных пространств. «Призыв» ранее рассказывал о запуске проекта обустройства платных парковок в древнем городе.