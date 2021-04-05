Из-за подъема воды в Колокше затопило мост в Собинском районе

В деревне Чижово Собинского района из-за подъема воды в реке Колокше затопило мост. Подтоплен 15-метровый участок моста, уровень воды над ним составил 40 сантиметров. Движение по мосту сейчас перекрыто, установлены предупреждающие знаки. Затопленная переправа деревню полностью не отрезала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Есть объездной путь, он составляет 6 километров.

Сотрудники МЧС продолжают контролировать гидрологическую обстановку во Владимирской области. Ежедневный мониторинг потенциальных зон подтопления проходит в том числе и с помощью беспилотников.

Серьезных подтоплений пока нет, только локальные.

— Напоминаем гражданам, что в случае возникновения опасных ситуаций, связанных с подтоплением, следует звонить на единый номер вызова экстренных служб «112», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По предварительному прогнозу, этой весной на территории региона ожидается сложная паводковая обстановка. Во второй-третьей декадах апреля уровень воды в реках и водоёмах может подняться до максимальных значений.

При наихудшем сценарии в зоны возможного подтопления рискуют попасть 22 населенных пункта в 13 муниципальных образованиях с населением 3464 человека, 12 объектов экономики и 28 участков автомобильных дорог. Полностью отрезанными от «большой земли» могут оказаться 30 населенных пунктов, где проживают 1019 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за подъема воды в Каменке пострадали два моста в Суздале. Один из них, в районе улицы Покровской, ушел под воду. На мосту между улицами Набережной и Шмидта образовались трещины в настиле и опорных балках. На место выезжала оперативная группа ГУ МЧС России по Владимирской области и подтопления уже не зафиксировала.