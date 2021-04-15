Ивановы и ESG: признают проблемы и понимают их важность

В традиционное исследование «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research, впервые вошёл блок вопросов о ESG (Environmental, Social, and Governance — экологическая, социальная и управленческая ответственность).

Как выяснилось, две трети Ивановых (68%) признают наличие как экологических, так и социальных проблем, и лишь 12% опрошенных полагают, что такие вопросы для России неактуальны. Больше всего потребителей волнуют проблемы, которые напрямую влияют на качество жизни (загрязнение воздуха, состояние воды и утилизация мусора), а вопросы изменения климата и биоразнообразия отходят для них на второй план.

В социальной сфере Ивановых беспокоят здравоохранение, социальное неравенство и безработица. Менее значимы права человека, недостаточная социальная поддержка и проблемы образования.

По мнению 88% Ивановых, государство должно участвовать в решении экологических проблем. 41% респондентов полагают, что этим должно заниматься население, а 35% — бизнес. Всего 12% опрошенных считают, что экологические проблемы необходимо решать совместными усилиями государства, населения и бизнеса.

При этом большинство потребителей (78%) не готовы платить больше за экологичные товары и услуги. Однако 26% готовы отказаться от потребления товаров, которые наносят большой ущерб экологии. Одна шестая опрошенных считают оправданной 5-процентную премию за экологичность, более значительная наценка приемлема лишь для 6%.

В среднем каждый седьмой респондент лично участвует в волонтёрских проектах в экологической или социальной сфере либо поддерживает такие проекты финансово. 30% готовы финансировать подобные проекты или участвовать в них напрямую, но не знают об их существовании в своих регионах.

«В прошлом году мы утвердили ESG-стратегию Сбера, которая, в том числе, предусматривает разработку и реализацию просветительских программ по этому направлению для наших клиентов. И, конечно, нам важно понимать, каким багажом знаний в этой сфере россияне обладают на текущий момент. Как показал опрос, многие жители страны, даже не зная аббревиатуру ESG, обеспокоены экологическими и социальными проблемами и готовы лично участвовать в их решении. И уже в 2021 году мы предложим клиентам новые возможности для этого»

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Индекс Иванова» — индекс потребительской уверенности, выпускаемый ежеквартально с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research (ранее — Sberbank Investment Research). Это один из самых авторитетных потребительских индексов в России и за рубежом, на выводы которого опираются многие исследования. Отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина — Иванова — со средним

уровнем дохода. Учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.