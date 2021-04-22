Интерес к ипотеке у владимирцев растёт

Свыше 2 тысяч ипотечных кредитов оформили семьи Владимирской области. Это на 18% больше прошлогоднего, информирует региональное отделение Банка России. Чаще всего владимирцы приобретают жилье в кредит на вторичном рынке — за первых два месяца года банками и ипотечными организациями выдано 1560 таких кредитов. А новостройками заинтересовались лишь 465 семей. При этом выгоды «бэушных» квартир отмечают даже эксперты агентств недвижимости и ипотечного фонда Владимира.

Выгоды «вторички»

— Вы покупаете готовое жилое помещение. Вам не придется ждать 2-3 года, пока дом построят и сдадут, тратить деньги на аренду, переживать по поводу того, не обанкротится ли застройщик. Квартиры на вторичном рынке стоят дешевле, чем в новостройке. К примеру, однокомнатные квартиры во Владимире во вторичке в среднем на 20-30% дешевле, чем в свежепостроенном доме, — сообщают на сайте Владимирского ипотечного фонда, получающего компенсации из бюджета за предоставление льготных ипотечных кредитов населению.

7,3% — средняя ставка по ипотеке во Владимирской области.

Любопытно, что раньше семьи для покупки «бэушных» квартир привлекали потребительские кредиты. Это казалось выгодным из-за отсутствия лишних страховок, дополнительных гарантий и залогов. Сейчас всех подкупают процентные ставки ипотеки. Минимальная — 6,5%. Но с ней предлагают только новостройки на этапе строительства и с первоначальным взносом от 15%.

Брать стали больше

Также в Отделении Владимир Банка России сообщили, что за первые два месяца выросли объемы выданных ипотечных кредитов — на 38%, в общей сложности до 4,4 миллиарда рублей. Средний размер ипотеки — 2,2 миллиона рублей. Это позитивная новость только отчасти. Интерес к ипотеке вырос, и это видно по числу оформленных кредитов, но при этом все отметили бешеный скачок цен на квартиры.

— Вообще такого роста не припомним. Не на десятки тысяч рублей, а на сотни тысяч. Ищем квартиру два месяца. Рынок не изменился, ремонты в квартирах не делали, а скачок сразу на 300 тысяч рублей за «однушку». За что, с чего? — возмущается житель Владимира Михаил.

50,5 тысячи рублей за квадратный метр — средняя цена на первичном рынке Владимирской области.

Все видят причину подорожания недвижимости в снижении процентных ставок. Застройщики и риэлторы почувствовали возможность заработать.

Общие данные

Во Владимирской области сегодня работают 43 застройщика. Они ведут строительство 103 многоквартирных домов. По новым правилам, с использованием счетов эскроу возводится 48 жилых домов.

По данным владимирского отделения Банка России, объем средств на счетах эскроу на 1 марта 2021 года составил 2,2 миллиарда рублей. За год он увеличился практически в два раза.

— Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще для владимирцев — деньги дольщиков защищены на счетах эскроу на сумму до 10 миллионов рублей. Средства граждан депонируются в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, — пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

На единой информационной системе жилищного строительства приведён анализ строящегося в регионе жилья. 32% квартир имеют площадь 35-45 квадратных метров, 25% — 55-70 квадратных метров. И только 2% жилья построены площадью более 100 квадратных метров. Самые ходовые — это однокомнатные квартиры. Их больше всего строится и больше всего продается.