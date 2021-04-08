Инфаркт планируйте на четверг

У Валерия Киселева из города Вязники первого апреля заломило в груди. Так заломило, что потерпеть нельзя. Взглянув на кардиограмму, врачи «скорой помощи» включили сирену и повезли пациента в Ковров. Инфаркт.

В Первом клиническом медицинском центре, где Валерию сделали экстренную операцию, в тот день дежурила бригада рентген-хирургов, реаниматологов-анестезиологов и кардиологов. Сейчас Валерий поправляется. А нам интересно узнать, как пациент из Вязников попал в ковровский центр. И что нужно сделать, чтобы лечиться бесплатно. И от чего там лечат бесплатно. И, в конце концов, при чем тут четверг.

Разбираемся в ВМП

Первый клинический медицинский центр в Коврове выглядит как хорошая частная клиника. Он ею и является. Организация эта коммерческая, и многое там делается за деньги, но многое — бесплатно. Бесплатно, разумеется, для пациента, за которого платит государство посредством программы обязательного медицинского страхования.

За счёт ОМС там выполняют в основном хирургические операции, в том числе относящиеся к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Именно включение ковровского центра в федеральный реестр медицинских организаций, имеющих право на распределение федеральных квот, стало поводом к тому, чтобы посетить клинику и поговорить с местными врачами и пациентами.

Существуют два раздела ВМП: один оказывается по программе ОМС, второй — сверх неё.

Недавно Первому клиническому медицинскому центру разрешили оказывать ВМП второго раздела. Это означает, что пациенты из Владимирской области с серьёзными заболеваниями и необходимостью в сложном оперативном вмешательстве или консервативном лечении могут лечиться в своём регионе.

Пациенты из других субъектов РФ тоже имеют право на лечение в Коврове. Но владимирцам это проще с точки зрения оформления документов и логистики.

— Включение нашего центра в реестр означает, что у нас есть уникальные технологии и возможность проводить сложные операции. Для пациентов это возросший уровень доступности медицинской помощи, — говорит генеральный директор Первого клинического медицинского центра Максим Балясников.

В центре оказывают ВМП по пяти профилям: онкология, сердечно-сосудистая хирургия, гинекология, отоларингология и урология.

Что касается ВМП первого раздела — той, что оказывается по полису ОМС. Чтобы ее получить, пациенту из другого региона нужно взять направление у профильного специалиста в поликлинике по месту жительства. Житель Владимирской области может записаться в Первый клинический медицинский центр напрямую.

Без прокола и наркоза

Александру Червячкову из Нижнего Новгорода обратиться в медцентр посоветовал хирург из его поликлиники. Сам он изначально искал возможность прооперироваться у себя в Нижнем, но там была очень большая очередь, а времени было немного.

— Сейчас у нас был пациент с 85-процентным стенозом внутренней сонной артерии, с нестабильной бляшкой, с угрозой развития острого нарушения мозгового кровообращения, — рассказывает хирург, оперировавший Александра, про его случай.

Дмитрий Тютьнев, руководитель сердечно-сосудистого центра, сердечно-сосудистый хирург, поставил стент в сонную артерию Александра. Для операции, которая выполнялась без разрезов и наркоза, использовалось высокотехнологичное оборудование. Все проходило под контролем ангиографа. Это рентгеноустановка.

— Было небольно, — вспоминает Александр свою операцию, — вводили что-то типа трубки с камерами, определяли, где бляшка. Самое больное — это укол для анестезии.

Это третья операция Александра Червячкова. Все проходили в Первом клиническом медицинском центре. И ни за одну из них он не платил. Направление по форме 057-у, звонок в клиентскую службу, сданные заранее анализы, и он уже на операции, которой почти не боится.

— Боязнь присутствует определённая. Но если ко всему относиться спокойно и с юмором, то всё будет хорошо. К тому же я знаю, что врачи делают до десяти таких операций в день. Для них это рутина — меня это успокаивает.

Сердечно-сосудистый профиль

Все высокотехнологичное оборудование по сердечно-сосудистому профилю в Первом клиническом собрано в одной операционной. Здесь оказывают помощь пациентам с острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения, хронической ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования.

— Мы оказываем ВМП при редких заболеваниях, например, при патологиях венозной системы, которые невозможно было ранее оперировать открытыми методами, также это вмешательство на аортах, артериях нижних конечностей и на клапанах сердца, — говорит Дмитрий Тютьнев.

Острый инфаркт миокарда — это диагноз, с которым в медцентр первого апреля поступил Валерий Киселев. И это отдельный вид оказания медицинской помощи в Первом клиническом — экстренная.

— Со мной случилось несчастье, — говорит Валерий, — заломило в груди. Врачи «скорой помощи» сделали кардиограмму, кардиограмма плохая — и прямо с сиреной привезли в Ковров. Операцию сделали в этот же день.

По договору маршрутизации пациентов из Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского и Ковровского районов с инфарктами или нестабильной стенокардией бригада «скорой помощи» отвозит в Ковровский центр. Не каждый день, а только по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям, когда в клинике дежурит бригада врачей, подготовленных для проведения необходимых операций.

— Для экстренных пациентов не нужно никаких направлений. В случае острой ситуации они вызывают «скорую», которая доставляет их к нам, — объясняет заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Елена Стокич.

ВМП второго раздела

Экстренным пациентам, чтобы попасть в Первый клинический, никаких направлений брать не нужно. Жителям Владимирской области, если они хотят лечь на плановую операцию, можно записаться в ковровскую клинику напрямую. Жителям других регионов понадобится справка 057-у. Всё это касается медицинской помощи, высокотехнологичной или невысокотехнологичной, входящей в программу обязательного медицинского страхования.

ВМП второго раздела страховкой не покрывается, а финансируется за счет федеральных квот.

Для того чтобы попасть в эту программу, пациенту вне зависимости от его прописки нужно собрать определенный пакет документов.

— Для того чтобы получить ВМП сверх ОМС, нужно обратиться к лечащему врачу по месту жительства. Помимо направления 057-й формы готовится выписка из амбулаторной карты, берется согласие, — рассказывает Елена Стокич.

Весь пакет документов первичная медицинская организация передаёт в департамент здравоохранения. В отдел высоких технологий. Далее ведомство подает запрос в медицинские организации, которые оказывают такую помощь. Если пациент узнал заранее, где ему могут оказать ВМП, он может сообщить об этом в департамент.

В общем, помните, что вы имеете право лечиться по ОМС не только в государственных, но и в частных медицинских центрах, если эти медцентры участвуют в программе.

Когда вам необходима высокотехнологичная медицинская помощь сверх полиса, вы тоже можете получить ее бесплатно за счет федеральной квоты. Не стесняйтесь спрашивать про эту возможность у своего лечащего врача. И не болейте!