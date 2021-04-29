Гроза и сильный ветер надвигаются на Владимирскую область

Погода продолжает удивлять своим непостоянством. Завтра во Владимирской области ожидается гроза. Об этом предупреждает Владимирский центр по гидрологии и мониторингу окружающей среды. Хлопот доставит и сильный ветер. При грозе его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду.

— Грозовой фронт идет к нам с северо-запада. Ночью существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, днем ветер будет юго-западный от 8 до 13 метров в секунду. При грозе ветер усилится от 13 до 18 метров в секунду. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +14…+16 градусов, — рассказали «Призыву» во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Грозовой фронт движется с северо-запада

Сотрудники регионального управления МЧС напоминают жителям области, что такая погода повышает риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее.

Спасатели рекомендуют во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

— Будьте бдительны! — призывают владимирцев в чрезвычайном ведомстве.

При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

Напоминания о правилах поведения при грозе – не пустая формальность. На минувшей неделе в Гусь-Хрустальном во время городского субботника погибла сотрудница администрации. Женщину убило ударом молнии. Как и все сотрудники мэрии погибшая принимала участие в уборке парка «Сказка». Во время грозы женщина находилась под высоким деревом – сосной. Ее тело с ожогами от электроудара нашли в парке. По факту гибели женщины проводится доследственная проверка.

Действия при грозе

Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу во время грозы. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

Если гроза застала в автомобиле, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.