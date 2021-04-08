Гороховчанину дали 3,5 года строгача за нападение на школьницу

Во Владимирской области вынесли приговор 47-летнему жителю Гороховецкого района за нападение на школьницу. Злоумышленник несколько раз ударил 16-летнюю девочку, а затем ограбил ее. История произошла в декабре прошлого года. По данным следствия, мужчина напал на девочку вечером на безлюдной улице. Убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник подошел и ударил ее кулаком в лицо. Несовершеннолетняя пыталась убежать, но он быстро ее догнал, несколько раз ударил ногой и вырвал сумку. Неизвестно, на какую добычу рассчитывал преступник, но из ценных вещей у девочки были только коньки стоимостью около 2,5 тысячи рублей.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, оценили в 3 тысячи рублей.

Найти злоумышленника полиция смогла не сразу. Преступник скрылся. Задержали его в январе этого года на территории Московской области. Суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы.

— С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Жители нашего региона становились жертвами разбойных нападений уже не раз. Причем злоумышленниками оказываются не только взрослые. Во Владимире, например, за утро две пьяные хулиганки 15 и 16 лет напали на пятерых человек. И все это произошло в течение часа. Подростков сотрудники полиции задержали по «горячим следам». В отношении хулиганок возбудили сразу четыре уголовных дела.

Ранее «Призыв» рассказывал, что студенту из Владимира вынесли наказание за нападение на пенсионерку. Отбиваясь от злоумышленника, женщина получила сложный перелом руки. Суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 20 тысяч рублей.