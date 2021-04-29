Георгиевские ленточки раздают на четырех площадях Владимира

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала во Владимирской области. В этом году она пройдет в офлайн режиме, несмотря на ограничения по коронавирусу. Только в областном центре представители общественного движения «Волонтеры Победы» планируется раздать минимум три тысячи памятных лент. В частности, символы праздника будут дарить горожанам в местах, доступных для посещения. Это площади Победы, Ленина, Соборная и Театральная площадь.

Главная ценность Георгиевской ленточки — не потерять связь поколений, уверен заместитель главы Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов.

Помимо символов праздника, волонтеры будут раздавать информационные листовки, рассказывающие об истории появления лент и правилах по их ношению. Лучше крепить символ мужества и доблести у сердца, а не на грязной антенне автомобиля или кроссовках, говорят волонтеры.

— Вместе с символом Победы наше движение раздает и специальные памятки с рекомендациями по ношению Георгиевской ленточки. Надеюсь, что многие согласятся с написанным в них, а именно с тем, что самое лучшее место для ленты — у сердца, слева на груди, — приводит слова руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой РИА Новости.

Георгиевская ленточка – один из самых узнаваемых символов Победы. Черные полоски символизируют дым, оранжевые — огонь. «Георгиевская» — так она названа в честь креста Святого Георгия Победоносца. После революции ленту можно встретить уже на советских наградах.

Акция «Георгиевская ленточка» в 2021 году пройдет в 16-й раз. В прошлом году из-за пандемии она частично перешла в онлайн формат. Один из символов праздника передавали друг другу через социальные сети.

В этом году акция продлится вплоть до праздника 9 мая. Более того, по информации пресс-службы администрации Владимирской области, раздавать памятные ленточки планируется и в июне: 2, 9, 16, 17, 21 и 22 числа. Предполагается, что завершится марафон накануне 24 июня. Именно в этот день организаторы акции «Бессмертный полк» надеются провести ее в традиционном формате.

Акция «Георгиевская ленточка» продлится во Владимире до июня

Пока же шествие с портретами героев войны, как и в прошлом году, пройдет в режиме онлайн. Зарегистрироваться для участия в проекте можно уже сейчас на сайте . Специалисты надеются, что ближе к середине лета эпидемиологическая обстановка позволит пройтись с портретами героев Победы по улицам российских городов, поселков, сел и небольших деревень.

Ранее «Призыв» сообщал, что Пасха во Владимире пройдет без ограничения по количеству прихожан.