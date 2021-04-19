«Гарри Поттер» во Владимире прозвучит под скрипки и духовые

В майские праздники владимирцы вспомнят о Гарри Поттере. Симфонический саундтрек (6+) трех первых частей франшизы исполнит RockestraLive. В этот вечер известный оркестр предстанет в роли юных магов — учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов собрали самых талантливых студентов: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана.

— Симфонизм предполагает несколько десятков музыкантов, и чтобы инструменты, как минимум, дублировались. RockestraLive ближе всего к симфоническому звучанию из тех, кто дает подобные концерты, — в интервью «Призыву» рассказал дирижёр Владимир Обухов, которому несколько раз довелось играть на разогреве у RockestraLive.

На сцене Областного Дворца культуры и искусства прозвучит музыка оскароносного композитора Джона Уильямса, которая стала визитной карточкой волшебного мира магов и маглов, злодеев и героев, сказочных персонажей и фантастических тварей.

Управляет оркестром Сергей Акимов — один из многообещающих молодых дирижеров России. Он впервые представил программу «Гарри Поттер — симфонический саундтрек» осенью 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце. Концерт сопровождается отрывками из книг Джоан Роулинг, а также проекционным видеошоу.