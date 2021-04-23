Фрески Рублева в Успенском соборе засияли в новом свете

В Успенском соборе Владимира установили новое световое оборудование. Оно позволит увидеть знаменитые росписи Андрея Рублёва и Даниила Чёрного в новых красках. Работы были проведены за счёт собственных средств Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Первое осветительное оборудование было установлено в Успенском соборе в начале 2000-х годов. Позже на спонсорские средства его частично заменили, но добиться желаемого успеха долгое время не получалось.

В этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник закупил и заменил оборудование на современное – светодиодное. Оно соответствует новым требованиям и ГОСТам.

— Освещённость старинных фресок не должна превышать 50 люксов с минимальным влиянием ультрафиолетового и инфракрасного спектров. Нарушение этих нормативов может привести к выгоранию пигмента, — поясняет пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

К работе были привлечены сотрудники музея-заповедника и специалисты из Москвы. Совместными усилиями получилось добиться равномерного освещения фресок, чтобы полностью исключить так называемые тёмные зоны. Кроме фресок Рублёва, туристы теперь смогут увидеть фрагменты орнаментальной росписи, которая сохранилась с XII века в северной галерее храма, и элементы украшения аркатурно-колончатого пояса первого храма до его перестройки после пожара.

– Сегодня, когда наши фрески благодаря современным технологиям будут озарены новым светом, когда мы увидим этот «ближний свет издалека», мы сможем ещё раз задуматься, кто мы, зачем пришли в этот мир, наследниками кого и чего мы являемся, – отметила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Справка. Два монаха – Андрей Рублёв и Даниил Чёрный – в начале XV века совершили, по сути, переворот в сознании людей и их восприятии Страшного суда. Вместо ожидаемого ужаса, связанного с предстоящей расплатой за грехи, «рублёвские» росписи дарят надежду на спасение и воскрешение.

Насладиться красками древней живописи туристы и горожане могут в экскурсионное время с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника.

В 2020 году отмечалось 660-летие со дня рождения великого иконописца Андрея Рублева. В июле 1988 года, в честь тысячелетия Крещения Руси, он был причислен к лику святых. Между тем о Рублеве известно крайне мало. Даже дошедшее до нас его имя Андрей – не подлинное, а монашеское, принятое им при постриге уже в зрелом возрасте. Что вам известно о фресках Андрея Рублева? Проверить свои знания можно с помощью нашего теста.