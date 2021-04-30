Фонтаны во Владимире заработают 1 мая

Городские фонтаны Владимира готовы к открытию. Сегодня проходят последние тестовые запуски, и уже завтра, 1 мая, они будут радовать горожан и гостей областного центра. Ежегодно, перед так называемой расконсервацией, ремонтники, механики, энергетики проводят целый комплекс ремонтно-профилактических работ, поясняет главный энергетик МУП «Владимирводоканал» Андрей Киселев.

Проверяют состояние насосного и электрического оборудования и запорной арматуры, состояние изоляции чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Кроме этого, выполняется обустройство прилегающей территории. К работам, которые в этом году начались с середины апреля, ежедневно привлекалось более 10 специалистов «Владимирводоканала».

Традиционно запуск фонтанов во Владимире приходится на начало мая. В прошлом году пандемия коронавируса и предписание Роспотребнадзора отсрочили пуск фонтанов. Их запустили только в июне. Продлить сезон позволило бабье лето. Фонтаны радовали горожан и гостей города до октября. Предписания от Роспотребнадзора в этом году не было.

Напомним, что на балансе и обслуживании «Владимирводоканала» находятся 11 городских фонтанов:

в сквере «Липки»,

в Молодежном сквере,

у д. № 1 на ул. Луначарского,

у д. № 95 на ул. Горького (офис «Владимирводоканала»),

на спуске к стадиону «Торпедо»,

у д. № 4 по ул. Никитской,

на площади у Дома культуры молодёжи,

на Вокзальном спуске,

у д. № 15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд),

в Центральном городском парке культуры и отдыха,

в Патриарших садах.

Кроме того, «Владимирводоканал» обслуживает и цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.

Все городские фонтаны будут работать до наступления отрицательных температур осенью.

Владимир готов к праздникам

Сегодня во Владимире завершаются работы по оформлению областного центра ко Дню Победы. Кроме праздничных плакатов, в городе разместили тематические арт-объекты и декоративные консоли. Флаги Победы и знамена с изображением Георгиевской ленты устанавливали на всех главных проспектах и улицах города, на площадях, общественных пространствах, на мемориальном Князь-Владимирском кладбище. Всего, по информации мэрии, более 700 декоративных полотнищ.

На цифровых билбордах и уличных видеоэкранах, на экранах в городском общественном транспорте транслируются праздничные видеоролики.

Ранее «Призыв» сообщал, что Парада и салюта Победы 9 мая во Владимире не будет. Виной всему коронавирус.