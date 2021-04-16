Фонтаны Владимира готовят к запуску

Городские фонтаны Владимира начали готовить к открытию. Для начала, перед так называемой расконсервацией, специалисты «Владимирводоканала» проведут на гидротехнических сооружениях комплекс ремонтно-профилактических работ. Проверят состояние насосного оборудования, запорной арматуры, изоляции чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Выполнят и благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба мэрии.

К работе ежедневно привлекают более 10 специалистов.

Традиционно запуск фонтанов во Владимире приходится на начало мая. В прошлом году пандемия коронавируса и предписание Роспотребнадзора отсрочили пуск фонтанов. Их запустили только в июне. Продлить сезон позволило бабье лето. Фонтаны радовали горожан и гостей города до октября. Предписания от Роспотребнадзора в этом году не было.

Напомним, что на балансе и обслуживании «Владимирводоканала» находятся 11 городских фонтанов:

в сквере «Липки»,

в Молодежном сквере,

у д. № 1 на ул. Луначарского,

у д. № 95 на ул. Горького (офис «Владимирводоканала»),

на спуске к стадиону «Торпедо»,

у д. № 4 по ул. Никитской,

на площади у Дома культуры молодёжи,

на Вокзальном спуске,

у д. № 15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд),

в Центральном городском парке культуры и отдыха,

в Патриарших садах.

Кроме того, на обслуживании «Владимирводоканала» находится цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.

Владимирская мэрия также готовится к новому цветочному сезону. Ранее «Призыв» сообщал, что на портале госзакупок уже выставлены контракты на покупку рассады и саженцев цветов. Самые дорогостоящие образцы — розы сорта «Адмирал» серии «Ностальгия». Свыше 80 тысяч рублей выделяют из бюджета города на покупку 50 штук саженцев по 1600 рублей за штучку. Их высадят на городских клумбах с 11 по 21 мая текущего года.

Самые популярные цветы на городских клумбах — ампельная петуния. В течение мая-июля высадят 8500 штук рассады белого, розового и красного цветов. Самая большая поставка ожидается именно в конце весны.