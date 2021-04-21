Елена Янина уходит с поста председателя областного комитета по социальной политике

Комитет по социальной политике администрации Владимирской области остается без руководителя. Свой пост покидает Елена Янина. Сегодня, 21 апреля, ее последний рабочий день. Чиновница занимала это место чуть больше года. Председателем комитета она стала в середине декабря 2019 года.

— Елена Янина освобождена от замещаемой должности председателя комитета по социальной политике администрации Владимирской области. Служебный контракт с ней расторгнут по инициативе служащей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин, — сообщила пресс-служба «Белого дома». — Исполнять обязанности руководителя этого структурного подразделения областной администрации будет заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Куликов.

Елена Янина планирует и дальше работать в социальной сфере. В интервью телеканалу «Губерния33» она пояснила, что продолжит сотрудничать с НКО и патриотическими организациями. Однако о новом месте работы чиновница предпочла пока не распространяться.

Елена Янина проработала в должности председателя областного комитета по социальной политике чуть больше года.

До назначения в администрацию Владимирской области Елена Янина 4,5 года работала в опорном вузе региона. Она возглавляла управление по воспитательной работе и связям с общественностью Владимирского государственного университета.

Работать с молодежью Елена Янина планировала и в «Белом доме». Она принимала участие в конкурсе на должность директора вновь созданного департамента молодежной политики и общественных проектов. Он образовался за счет слияния двух комитетов — по молодежной и социальной политике.

— Готовлю программу, которая будет основана на наработках и заделах 2020 года. На наших мероприятиях, на личных встречах, в личные сообщения от вас, коллеги, поступают замечания, предложения и пожелания по дальнейшему развитию курируемых направлений, в том числе по нашим государственным программам. Это и патриотическое воспитание, и развитие системы поддержки НКО, и меры по повышению престижа семьи, укреплению традиционных семейных ценностей. Постараюсь многое учесть и актуализировать с ориентиром на федеральные тренды, — писала в соцсетях Елена Янина перед последним этапом конкурса.

Сам конкурс и кандидатов широко обсуждали в сети. В очный этап вместе с Яниной тогда прошли еще трое: Вадим Аксенов, Роман Александров и Николай Костылев. В итоге место досталось последнему.

Правда, на своем посту Костылев продержался недолго — всего пару месяцев. Главный по молодежи был назначен 11 февраля, а ушел 16 апреля. Карьеру чиновника уже назвали самой стремительной. Как сообщала пресс-служба администрации Владимирской области, губернатор подписал распоряжение о расторжении контракта по соглашению сторон.

Ранее «Призыв» сообщал, что свой пост оставила директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Она уволилась 19 марта.