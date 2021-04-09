Экзамен или контрольная: что будут сдавать девятиклассники в этом году

На столе у девятиклассника Сергея Платонова (имя изменено по просьбе героя) дидактические материалы по литературе. Дополнительное пособие школьнику приходиться изучать ускоренными темпами. Уже через месяц ему придется подтверждать свои знания. Мама переживает больше всех, в школе подготовку к экзаменам по дополнительным предметам сначала отменили, а потом объявили: ученикам придется писать контрольную в форме ОГЭ. Родители в шоке! К чему готовится детям, и на что будут влиять результаты проверки, непонятно. Сергей планирует поступать в колледж. И любая оценка может обрушить средний балл.

Подарок от министерства

За несколько дней до наступления Нового года стало известно: Обязательный государственный экзамен (ОГЭ) по выбору для учеников девятых классов отменяется. Подарок школьникам преподнесло Министерство просвещения страны. На сайте ведомства появилась официальная информация: аттестаты за 9-й класс выдадут на основании результатов итоговых работ только по русскому языку и математике. Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости COVID-19, школьникам упростили задачу. Вместо четырех предметов девятиклассники могли приготовиться только к двум.

— Эти решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным, — прокомментировал изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

ОГЭ по предметам по выбору отменили из-за коронавируса.

Наш герой Сергей Платонов спокойно отложил в сторону дидактическое пособие по литературе. Прекратил дополнительные занятия по курсу обществознания. Сосредоточил внимание на русском языке и литературе. А в марте на школьном собрании объявили: по одному из «необязательных» предметов будет контрольная работа. И все бы ничего, если бы не одно добавление — в форме ОГЭ.

Мама Сергея уверена, что детям навязали экзамен, который был отменен. Она не понимает, зачем проводить проверку знаний, замаскированную под ОГЭ? А главное, на чтобы будет влиять результат? Светлана Платонова (имя изменено) говорит, что теперь приходится срочно штудировать материал. И это за месяц до часа икс.

— Мы снова начали готовиться к этому экзамену. Для педагогов такая форма тоже было неожиданностью. На собрании про это речь не шла. А потом приходит ребенок из школы и говорит: нас попросили выбрать один из предметов для контрольной работы. Сын остановился на литературе. К этому предмету требуется серьезная подготовка. Мы не понимаем смысла этого экзамена: что он даст, учитывая, что сейчас дети работают на аттестат?

Светлана переживает, что контрольная работа, если к ней не подготовиться, может перечеркнуть все старания и обрушить средний балл в аттестате. Сын собрался в политехнический колледж, там средний балл для поступления в прошлом году был 4,7.

— Родители в шоке. Ведь дети не готовились к этой контрольной работе. И вдруг оказывается, что она будет. Да еще и в форме ОГЭ. У всех родителей – большие глаза!

Пришлось нанять репетитора

В школе на другом конце Владимира тоже неразбериха. В марте родителям сообщили о контрольной работе по «необязательному» предмету. Мама девятиклассника Андрея не знает теперь, к чему готовиться в первую очередь. Сын выбрал английский язык. Экзамен сложный. Без дополнительных занятий хорошо сдать предмет не получится. Ирина рассказывает, что большинство мам и пап стали срочно искать репетиторов.

— Мы в первом полугодии занимались у репетитора по информатике и английскому языку, очень нас пугали двумя устными предметами. Потом все отменили. Все обрадовались и сосредоточились на математике и русском. Теперь шаг назад. Срочно занимаемся самообразованием, ищем репетитора. За месяц надо подтянуть «хвосты».

Один урок иностранного языка стоит в среднем 500 рублей. Чтобы справиться с работой, решили заниматься по ускоренной программе — минимум два раза в неделю. Но и этого недостаточно. В конце мая придется демонстрировать знания — это стресс. И зачем он нужен, родители не понимают.

Выбрать траекторию обучения

Контрольная работа по предмету на выбор влияет исключительно на поступление в 10-й класс, успокаивают в управлении образования администрации города Владимира. Результаты важны только для приёма на профильное обучение. Выставляться в аттестат, а тем более корректировать средний балл, оценка не будет.

Контрольная работа рекомендована к выставлению в школьный журнал.

— Участники контрольных работ выбирают учебный предмет для прохождения контрольной работы, исходя из предпочитаемой дальнейшей образовательной траектории. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал. Результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИА-9, — пояснили «Призыву» в пресс-службе мэрии.

Сейчас в списке предметов, по которым будет проводиться контрольная работа, 10 позиций. Это физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Контрольная работа будет проводиться только по одному из них. Выбор за учеником 9-го класса. Проверка сразу по нескольким «необязательным» предметам не предусмотрена.

Определиться до 30 апреля

Определиться с выбором предмета, по которому будет проведена контрольная работа, ученик может в срок до 30 апреля включительно. Для это надо подать заявление в образовательные организации, где ребенок проходит обучение. Если есть необходимость произвести замену, сделать это можно. И отказать в этом девятикласснику школа не имеет права.

— У меня ребенок сдает литературу, это сложный предмет. Наскоком за месяц его не подтянуть. Мы поговорили с сыном, решили переписать заявление, но получили отказ. Теперь хотим еще раз обратиться, придётся, наверное, на директора выходить, — говорит Светлана Платонова.

Писать контрольные работы по выбранному предмету школьники будут в привычных для себя условиях. Проверка пройдет в школах, где обучаются дети. Оценивать знания будут родные учителя и представители специальной комиссии, осуществляющей государственное управление в сфере образования.

При этом переоценивать значение мини-экзамена, говорят специалисты, не стоит. Сосредоточиться надо на основных предметах. Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по русскому языку и математике.

Ранее «Призыв» сообщал, что Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новые правила приема поступления в вузы с 2021 года. Теперь вузы смогут сами проводить единый конкурс по разным специальностям, предлагать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор, а количество направлений для подачи документов выросло до 10.