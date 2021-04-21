Двух собак застрелили в Суздальском районе

На фото, присланных в редакцию «Призыва», две окровавленные собаки. Публиковать снимки без ретуши нельзя. По словам Михаила, хозяина псов, их застрелили. Мужчина полагает, что расправились с животными на его же территории. Овчарки охраняли стоянку грузовых автомобилей. Инцидент произошел 13 апреля в одном из населенных пунктов Суздальского района. С тех пор предполагаемый убийца собак один раз позвонил их владельцу, но даже не извинился. Михаил написал заявление в полицию.

Три пули для собаки

Михаил рассказывает, что в одну из погибших собак выпустили сразу три пули. К забору подъехали на квадрацикле. Стреляли почти в упор. Шансов выжить у овчарки не было. Чем она кому-то помешала, можно только гадать. Хозяин пса говорит, что овчарка была на цепи. Разве что могла разорвать сетку-рабицу и напугать проезжавшего мимо человека.

— Получается, стрелок устроил самосуд. Он любит на квадроциклах мчаться мимо базы. Наверное, у меня было упущение: собаки иногда разрывали сетку и выпрыгивали за неё. Но они на цепи. Могли испугать, но не более того. А её варварски застрелили. Выпустили три пули. Морды не было.

Застреленные собаки погибли на месте.

Михаил говорит, что после убийства одной собаки стрелок якобы проник на территорию стоянки и отцепил карабин привязи. Может, пытался показать, что собака отвязалась. А потом по пути убил второго пса. Выпустил в животное две пули. И тоже, уверяет Михаил, хотел вытащить овчарку за сетку. Но не успел. Остановили сторожа. Убитая собака так и осталась лежать на огороженной территории.

— Когда я приехал на место, мужчина еще был рядом со стоянкой. Застрял на квадроцикле. Мне он сказал, что за детей готов убить всех. Что его семья испугана. Кем они испуганы, не знаю. Я говорю этому человеку: мои овчарки не бегают по деревне. Работают только на цепи. Животные ученые.

Охраняют стоянку

На территории стоянки восемь собак. Все для охраны. Территория большая — три гектара. Овчарки своё дело знают. Прошли дрессировку. Занятия с кинологом обошлись в 60 тысяч рублей за каждого пса. Потеряв помощников, хозяин обратился в полицию.

— Я говорил правоохранителям: запишите, что карабин отстёгнут. Если овчарка сама его отвернула, то она, получается, не собака, а человек — такая умная. Но этого же не может быть! Значит, налицо злой умысел!

Михаил говорит, что не хочет уголовного преследования предполагаемого стрелка. Но жаждет справедливости. Дело даже не в деньгах. Разбогатеть на смерти овчарок он не хочет.

— По совести рассудите. Недавно убивший моих собак мне звонил по телефону, но даже не извинился. Я, конечно, могу понять, что, скорее всего, собака испугала его. Возможно. Но он ни к кому не обратился, не пожаловался — сразу взялся за ружьё. И будет жить рядом дальше. Надо же как-то выстраивать с ним отношения.

Собаки набросились на детей?

Нам удалось дозвониться и до предполагаемого стрелка. Разговор получился коротким. По версии мужчины, ему удалось договориться с владельцем собак. Инцидент, как он считает, исчерпан. Кроме того, утверждает он, овчарки нападали на детей. Якобы есть доказательства.

— Собаки напали на детей за охраняемой территорией. Как-то отцепились. Михаилу предоставлены доказательства. Все вопросы решены.

При этом сам Михаил считает, что разговор, как минимум, не закончен. Но обострять конфликт с соседом не хочет. Говорит, надо исправить совершённые ошибки. То есть извиниться и купить двух новых собак.

— Купи собак, я их сам воспитаю. Будут на цепи, будут работать. Надо ответить за свои ошибки: извинись и исправь то, что натворил.

Тенденция, однако

Описанный случай — не редкость. В том же Суздальском районе в выходные разразилась совсем дикая история. В селе Богослово догхантеры отравили сразу девять домашних собак! Большинство из них — дружелюбных пород: шпиц, бигль, лабрадор. По словам хозяев животных, они никогда не проявляли агрессию, с ними охотно игрались дети. Неизвестные разбрасывали яд без причин и разбора.

— В чате стали появляться сообщения: с одной собакой плохо, с другой. И симптоматика у всех похожая. Причем это собаки, с которыми гуляют на поводках. Они не бегают по улицам. А лабрадор — тот вообще не выходил за территорию двора. Получается, отраву бросили через забор. Это какие-то нелюди! Все жители уже на взводе. Что будет дальше?

Сейчас, говорят местные жители, они опасаются не только за оставшихся собак, но и за детей. Неизвестные догхантеры яд, скорее всего, добавили в колбасу. Куски могли поднять и дети. Хозяева погибших животных массово обратились в полицию. Этот факт нам подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

— Заявления подобного содержания поступали в правоохранительные органы. Они все приняты, зарегистрированы в установленном законом порядке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет вынесено процессуальное решение.

Убийство двух собак и отравление девяти произошли в соседних селах.

Люди, обсуждая в соцсетях эти и подобные случаи, задают вопрос: откуда такая жестокость? Что за нелюди это делают? Не надо лукавить. Жестокость по отношению к животным, во всяком случае здесь, во Владимирской области, проявлялась всегда (хотя, скорее всего, мы не исключение). Просто раньше об этом меньше говорили и меньше знали. Да и внимание обращали на это меньше. Соцсетей не было. В газетах об этом не писали.

Сейчас сообщают. И обсуждают. И осуждают. А некоторые нет. Общество меняется, но медленно. Гуманизм пока ещё не в чести. И на каждый случай живодёрства находится оправдание: а где-то собаки загрызли человека. Где-то и люди убивают людей. Но это не означает, что нужно уничтожить всё человечество.