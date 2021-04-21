собака в прицеле

Двух собак застрелили в Суздальском районе

Хозяин животных обратился в полицию

На фото, присланных в редакцию «Призыва», две окровавленные собаки. Публиковать снимки без ретуши нельзя. По словам Михаила, хозяина псов, их застрелили. Мужчина полагает, что расправились с животными на его же территории. Овчарки охраняли стоянку грузовых автомобилей. Инцидент произошел 13 апреля в одном из населенных пунктов Суздальского района. С тех пор предполагаемый убийца собак один раз позвонил их владельцу, но даже не извинился. Михаил написал заявление в полицию.

Три пули для собаки

Михаил рассказывает, что в одну из погибших собак выпустили сразу три пули. К забору подъехали на квадрацикле. Стреляли почти в упор. Шансов выжить у овчарки не было. Чем она кому-то помешала, можно только гадать. Хозяин пса говорит, что овчарка была на цепи. Разве что могла разорвать сетку-рабицу и напугать проезжавшего мимо человека.

убитая собака

В собаку выпустили три пули. Фото из личного архива 

— Получается, стрелок устроил самосуд. Он любит на квадроциклах мчаться мимо базы. Наверное, у меня было упущение: собаки иногда разрывали сетку и выпрыгивали за неё. Но они на цепи. Могли испугать, но не более того. А её варварски застрелили. Выпустили три пули. Морды не было.

Застреленные собаки погибли на месте.

Михаил говорит, что после убийства одной собаки стрелок якобы проник на территорию стоянки и отцепил карабин привязи. Может, пытался показать, что собака отвязалась. А потом по пути убил второго пса. Выпустил в животное две пули. И тоже, уверяет Михаил, хотел вытащить овчарку за сетку. Но не успел. Остановили сторожа. Убитая собака так и осталась лежать на огороженной территории.

— Когда я приехал на место, мужчина еще был рядом со стоянкой. Застрял на квадроцикле. Мне он сказал, что за детей готов убить всех. Что его семья испугана. Кем они испуганы, не знаю. Я говорю этому человеку: мои овчарки не бегают по деревне. Работают только на цепи. Животные ученые.

Охраняют стоянку

На территории стоянки восемь собак. Все для охраны. Территория большая — три гектара. Овчарки своё дело знают. Прошли дрессировку. Занятия с кинологом обошлись в 60 тысяч рублей за каждого пса. Потеряв помощников, хозяин обратился в полицию.

— Я говорил правоохранителям: запишите, что карабин отстёгнут. Если овчарка сама его отвернула, то она, получается, не собака, а человек — такая умная. Но этого же не может быть! Значит, налицо злой умысел!

Михаил говорит, что не хочет уголовного преследования предполагаемого стрелка. Но жаждет справедливости. Дело даже не в деньгах. Разбогатеть на смерти овчарок он не хочет.

овчарка на цепи

У хозяина убитых собак осталось 6 овчарок.  Фото: ovcharkin.ru

— По совести рассудите. Недавно убивший моих собак мне звонил по телефону, но даже не извинился. Я, конечно, могу понять, что, скорее всего, собака испугала его. Возможно. Но он ни к кому не обратился, не пожаловался — сразу взялся за ружьё. И будет жить рядом дальше. Надо же как-то выстраивать с ним отношения.

Собаки набросились на детей?

Нам удалось дозвониться и до предполагаемого стрелка. Разговор получился коротким. По версии мужчины, ему удалось договориться с владельцем собак. Инцидент, как он считает, исчерпан. Кроме того, утверждает он, овчарки нападали на детей. Якобы есть доказательства.

— Собаки напали на детей за охраняемой территорией. Как-то отцепились. Михаилу предоставлены доказательства. Все вопросы решены.

овчарка

Предполагаемый стрелок обвинил собак в агрессии. Фото: zooclub.ru

При этом сам Михаил считает, что разговор, как минимум, не закончен. Но обострять конфликт с соседом не хочет. Говорит, надо исправить совершённые ошибки. То есть извиниться и купить двух новых собак.

— Купи собак, я их сам воспитаю. Будут на цепи, будут работать. Надо ответить за свои ошибки: извинись и исправь то, что натворил.

Тенденция, однако

Описанный случай — не редкость. В том же Суздальском районе в выходные разразилась совсем дикая история. В селе Богослово догхантеры отравили сразу девять домашних собак! Большинство из них — дружелюбных пород: шпиц, бигль, лабрадор. По словам хозяев животных, они никогда не проявляли агрессию, с ними охотно игрались дети. Неизвестные разбрасывали яд без причин и разбора.

— В чате стали появляться сообщения: с одной собакой плохо, с другой. И симптоматика у всех похожая. Причем это собаки, с которыми гуляют на поводках. Они не бегают по улицам. А лабрадор — тот вообще не выходил за территорию двора. Получается, отраву бросили через забор. Это какие-то нелюди! Все жители уже на взводе. Что будет дальше?

собака сидит на траве

Джек был дружелюбной собакой. Фото из архива семьи

Сейчас, говорят местные жители, они опасаются не только за оставшихся собак, но и за детей. Неизвестные догхантеры яд, скорее всего, добавили в колбасу. Куски могли поднять и дети. Хозяева погибших животных массово обратились в полицию. Этот факт нам подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

— Заявления подобного содержания поступали в правоохранительные органы. Они все приняты, зарегистрированы в установленном законом порядке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет вынесено процессуальное решение.

Убийство двух собак и отравление девяти произошли в соседних селах.

собаки на улице

Догхантеры могут ответить за смерть собак. Фото «Призыва»

Люди, обсуждая в соцсетях эти и подобные случаи, задают вопрос: откуда такая жестокость? Что за нелюди это делают? Не надо лукавить. Жестокость по отношению к животным, во всяком случае здесь, во Владимирской области, проявлялась всегда (хотя, скорее всего, мы не исключение). Просто раньше об этом меньше говорили и меньше знали. Да и внимание обращали на это меньше. Соцсетей не было. В газетах об этом не писали.

Сейчас сообщают. И обсуждают. И осуждают. А некоторые нет. Общество меняется, но медленно. Гуманизм пока ещё не в чести. И на каждый случай живодёрства находится оправдание: а где-то собаки загрызли человека. Где-то и люди убивают людей. Но это не означает, что нужно уничтожить всё человечество.

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Светлана Петрова

Фото: krassever.ru

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