Двое мужчин погибли на пожаре в Вязниках

На пожаре в Вязниках погибли два человека. Отец и сын 1940 и 1967 годов рождения. Трагедия произошла накануне на улице Ефимьево. Загорелся частный дом. Клубы черного дыма заметили прохожие и сразу же поспешили сообщить об этом пожарным. Огонь охватил дом и мог в любой момент перекинуться на соседние строения. Но пожарные их отстояли.

Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, к пожару и гибели мужчин могло привести неосторожное обращение с огнём при курении.

Тела мужчин были обнаружены при разборе на месте происшествия. Признаков насильственной смерти нет, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Ведомство также инициировало собственную проверку случившегося пожара.

— Со слов родственников, ранее случались подобные инциденты, и мужчины предупреждались о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, — сообщает Следком.

Площадь пожара составила 81 квадратный метр.

Неосторожное обращение с огнем чуть не привело еще к одной трагедии. Накануне вечером пожар произошел в многоквартирном доме в Гороховце. Из горящей квартиры спасли мужчину и женщину 1970 и 1962 годов рождения. Пострадавшие получили отравление угарным газом и потеряли ориентацию в пространстве. Пожарные вывели их из горящего помещения и передали медикам.

Оказалось, что квартиру, в которой произошёл пожар, из-за больших долгов отключили от коммунальных услуг. В тёмное время суток хозяева освещали помещение свечами. Именно опрокинутая свеча и стала причиной пожара.

23 человека эвакуировали, в том числе трое детей.

Важно!

Спасатели еще раз напоминают жителям Владимирской области о важности соблюдения противопожарных требований.

— При обнаружении пожара как можно оперативнее сообщите об этом по номерам 101 и 112, при возможности примите посильные меры по тушению и эвакуации людей! – обратились к жителям региона сотрудники МЧС.

Спасатели также призывают не возвращаться в горящие строения за вещами. Это может привести к трагедии. Примеры тому есть. В селе Семеновское-Советское Суздальского района на пожаре погибла девушка, спасая имущество. 34-летняя местная жительница бросилась в горящий дом в надежде отстоять хоть какие-то вещи, но выбраться самостоятельно уже не смогла.