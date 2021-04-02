Два моста в Суздале пострадали из-за подъема воды в Каменке

В Суздале полностью затопило пешеходный мост через Каменку в районе улицы Покровской. Причиной послужил подъем воды в реке. Из-за активного таяния снега он повысился на 1 метр 15 сантиметров. Ходить по мосту опасно. Пострадал и пешеходный мост между улицами Набережной и Шмидта. На нем образовались трещины в настиле и опорных балках.

— С сегодняшнего дня движение по этому мосту будет закрыто. Администрация города обращается с просьбой к жителям, которые активно пользуются данным пешеходным мостом, выбирать безопасные обходные пути. Берегите себя и своих близких! – говорится на сайте администрации.

В Суздале пострадали 2 моста.

При этом уточняется, что по другим пешеходным мостам города можно двигаться безопасно. Для пропуска паводковых вод с 19 марта в Суздале полностью открыта задвижка шлюза плотины нижней № 2 на Каменке в районе улицы Набережная Шевченко.

А между тем Владимирская область в ожидании «большой воды». По прогнозам Главного управления МЧС России по Владимирской области, грядущее весеннее половодье может стать крупнейшим за последние 8 лет.

При наихудшем сценарии в зоны возможного подтопления рискуют попасть 22 населенных пункта в 13 муниципальных образованиях с населением 3464 человека, 12 объектов экономики и 28 участков автомобильных дорог. Полностью отрезанными от «большой земли» могут оказаться 30 населенных пунктов, где проживают 1019 человек.

Гидрологическая обстановка в регионе сейчас находится на контроле у чрезвычайного ведомства. Ежедневный мониторинг потенциальных зон подтопления проходит в том числе и с помощью беспилотников.

Накануне проверили реку Серую в Александрове. Ситуация с подъёмом уровня воды в реке оказалась стабильной.

Населенные пункты, рискующие оказаться в зоне подтопления, к приходу «большой воды» готовы. Решены вопросы с досрочными выплатами пенсий, подготовкой ФАПов и больниц, сделан запас продуктов и медикаментов.

Ранее «Призыв» рассказывал о переменчивой погоде апреля. Сегодня на Владимирскую область неожиданно обрушился снегопад.