Дублеры магистралей перекроют из-за ремонта теплосетей

Во Владимире началась подготовка к ремонту теплосетей. Разработаны проекты реконструкции 18 участков тепловых сетей, часть уже выставлены на торгах на портале госзакупок, определены графики отключения горячей воды в многоквартирных домах и схемы движения транспорта на время ремонтов. С 10 мая владимирский филиал компании «Т Плюс» приступает к работам на улицах Разина, Диктора Левитана, Офицерская.

Заменят около 4 километров трубопровода. Работы обойдутся в 56 миллионов рублей. В мае подрядчик выставит ограждения, привезет на участок все необходимое оборудование и материалы. Реконструкцию планируют завершить к началу августа, после чего намечено провести благоустройство территории. Городские власти будут торопить подрядчиков, потому что в этом году им нужно запустить транспортную развязку на Сперанского и обеспечить беспрепятственный подъезд к ней.

Дороги по Разина и Офицерской — с интенсивным движением транспорта. Ими пользуются не только жители окрестных домов, но и сотни автомобилистов для объезда магистральной дороги по проспекту Ленина. В связи с ремонтом теплосетей весь поток транспорта ринется на основную дорогу.

— На всех реконструируемых участках будут смонтированы трубопроводы с современной пенополиуретановой изоляцией и системой дистанционного контроля. Их гарантийный срок эксплуатации составляет 25 лет. Система диспетчерского контроля позволяет дистанционно следить за состоянием сетей, оперативно получать данные о возможных неисправностях, — сообщают в компании «Т Плюс».

Филиал «Владимирский» компании «Т Плюс» обслуживает 336 км тепловых сетей.

Второй масштабный участок ремонта намечен на улицах 9 Января и Казарменной. По этим улицам ездят автобусы маршрута № 5. Мэрии придется вносить корректировки в схему его движения. Подписчики «Призыва» не раз этой весной ругали состояние дорожного полотна по Казарменной. В список неотложного и капитального ремонта она не попала. Но, вероятнее всего, ее приведут в порядок энергетики, которые могут затронуть проезжую часть при ремонте теплосетей.

Третий заметный объект — перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Теперь энергетики будут копать у гостиницы «Золотое кольцо». И здесь снова потребуется изменение схемы движения общественного транспорта. В прошлые годы работы велись у рынка на Чайковского и бывшего «Трансагентства». Для владимирцев это время стало испытанием на терпение и выносливость. Автобусы пустили по узким дублирующим улицам. Заторы были неизбежны.

Справка. В 2021 году планируют полностью переложить порядка 20 километров коммуникаций подземным бесканальным способом прокладки. На реконструкцию трубопроводов направят 450 миллионов рублей, на текущий ремонт — еще 100 миллионов рублей. Специалисты «Т Плюс» уверяют, что это позволит улучшить надежность и качество снабжения горожан теплом и горячей водой.