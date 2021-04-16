Дорогая Россия: во сколько обойдется летний отдых для семьи

— Давайте посчитаем. К примеру, двое взрослых и один ребенок 10-11 лет. Недельный тур в Анапу. Отель 4 звезды, первая береговая линия, середина июня, — Аня вбивает даты воображаемой поездки одной воображаемой семьи на реальный российский курорт.

Анна Далечина — менеджер туристической компании. За пандемический год она привыкла к тому, что туристический бизнес – вещь непредсказуемая, особенно в том, что касается финансовых рисков. Я зашла к ней в турфирму обсудить, как они планируют жить дальше, и куда отправятся владимирские туристы после закрытия Турции.

— Всего по России не смогли улететь в Турцию около пятисот тысяч человек. Во Владимире таких, конечно, тоже очень много. До 90% забронированных туров на ближайший сезон – турецкие, — рассказывает Аня, а сама тем временем ждет, пока подгрузятся варианты нашего воображаемого отдыха. — Мы клиентам чаще всего предлагаем перенести свой депозит на российские курорты.

Турцию для российских туристов закрыли до 1 июня включительно. Причина — ухудшение ситуации с ковидом. Под раздачу попала и Танзания, про которую в допандемийные времена мы почти ничего не слышали, а с тех пор, как ее открыли и мы все над этим посмеялись, туда слетали человек десять из моих знакомых.

Если вы купили путевку в «закрытую» страну

В России работают несколько крупных туроператоров. Условия перебронирования отмененных поездок у них различаются в деталях. У «TUI» условия оказались самыми лояльными. Оператор дает возможность перебронировать тур без потери денег путем переноса на осень. Перенести можно на любое время, кроме лета и новогодних каникул, начиная с 1 октября. Если туристы хотят свои деньги потратить на другое направление, это возможно без потерь. Сумма будет перенесена на любой другой тур.

— Смотрите, очень много красного – это означает, что большинство отелей на середину июня в Анапе уже забронировано. И с каждым днем красного становится все больше, — Аня показывает мне варианты размещения.

Семь дней в Турции в 4-звездочном отеле на двоих взрослых и ребенка можно было купить за 80 тысяч. Это первая береговая линия, питание «все включено», перелет и трансфер. Отель такого же уровня в Анапе, который нам удается найти, тоже стоит порядка 80 тысяч. Ну что ж, хотя…погодите. Это только отель – без дороги. Переходим на другой портал, вбиваем даты, добавляем перелет. И вот уже 108 тысяч рублей. То есть, если вы хотите полететь в те же даты, на тот же срок, в отель похожего уровня, только не в Турцию, которую закрыли, а в Анапу, придется доплатить еще 20-30 тысяч.

«Анекс Тур» не разрешает своим туристам выбирать направление и просто переносит даты поездки на предполагаемое время отмены ограничений – начиная с 1 июня. Турцию можно заменить на Кубу, которая пока открыта. Разумеется, с доплатой. Но доплачивать придется тем, кто хотел улететь в апреле-мае, потому что с июня – это уже другой сезон и другие цены. Перенести поездку на осень у клиентов «Анекса» не получится. Но возможно перенести на следующий год с сохранением цен.

Мы помним, что цены сохраняются в евро. И 80 тысяч, которые вы заплатили за поездку в этом году, могут стать значительно меньшей суммой. Так было с турами прошлого года, которые тоже были отменены.

— Тогда курс евро был 70, а сейчас 92. Для людей, которые переносили с прошлого года, сейчас брать путевки в Турцию будет невыгодно. Сумма в валюте меняется, — говорит Аня.

«Корал Тревел» и «Пегас» разрешают переносить тур на следующий год с сохранением цен или выбрать другое направление из тех, что представлены у туроператоров. Туристам, которые еще ничего не бронировали и хотят точно улететь, рекомендуют настраиваться на Россию.

Если вы только планируете отпуск

— Сейчас мы по максимуму продаем Краснодарский край, Крым, Абхазию, — рассказывает Аня и напоминает, что правила посещения российскими туристами Абхазии в этом году изменились. Всем, кто будет возвращается оттуда, нужно сдавать текст на ковид. В прошлом году из-за того, что все, кто ехал в Абхазию, прилетали в Адлер, можно было обойтись без тестов. В этом году нельзя.

Туристам, которые совершенно не хотят в Россию и Абхазию, сегодня могут предложить Кубу, Мальдивы и Сербию. Турагентства очень ждут открытия Кипра. Скоро должны возобновиться регулярные рейсы на остров, про чартерные пока речи не идет. Кстати, о регулярных рейсах: дважды в неделю самолеты летают в Стамбул, но это направление тоже стараются не продавать. На всякий случай.

Отель в Анапе, тур в который мы выбрали для наших воображаемых двоих взрослых и одного ребенка, в целом походит по уровню на привычную нам турецкую четверку. Он располагается в ста метрах от моря, лежаки, зонтики бесплатные, «все включено». Здесь это означает трехразовое питание по системе шведский стол плюс местные алкогольные и безалкогольные напитки. В течение дня для детей и взрослых легкая анимация. На территории даже есть бассейны с подогревом. Посмотрим что-то подобное в Крыму.

А что там с ценами в Крыму

— Крым – это достаточно интересная динамика цен, — вздыхает Аня. — Уровень отелей, которые там есть, приближен к совдепу. Если брать хорошие объекты, похожие на те, что есть на турецком берегу, цена будет запредельной.

197 тысяч 403 рубля — столько стоит 7-дневный отдых в 4-звездном отеле «Ялта Интурист» для двоих взрослых с ребенком. Это в июле, потому что на июнь уже все забронировано. Смотрим просто для интереса пять звезд – «Мрия Резорт», 490 тысяч!

Интересно, что можно рассмотреть за те же 200 тысяч. А кое-что можно. Кубу, например.

— Я сейчас просчитывала тур на 11 ночей на Кубу в шикарный отель с завтраками на двоих за 165 тысяч, — говорит Аня. — Отдых за границей получается более бюджетным.

Ну, собственно, почему мы привязались к турецкому уровню. Давайте искать варианты в Крыму попроще на середину июня для уже любимых наших двоих взрослых и ребенка. Оставляем 2-3 звезды и видим вот такой минимум – 52 тысячи. Это «Оленевка вилладж». Постойте-ка. Без перелета, завтрака, бассейна, анимации. Это вообще не отель, это место, которое предоставляется под палатку.

Российские курорты незамедлительно отреагировали на закрытие Турции. К примеру, отдых в Сочи, который и так был не из дешевых, подорожал в среднем на 50 процентов.

— То есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, — рассказывает в интервью ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина. Эксперт отметила, что после возобновления полетов в Турцию цены вновь начнут снижаться.

Роспотребнадзор опубликовал разъяснения, согласно которым поездка в Турцию небезопасна для жизни и здоровья. Это, вообще-то, значит, что деньги за тур можно вернуть в полном объеме. Но как это будет работать и будет ли – вопрос. Деньги за прошлогоднее отмененное бронирование должны быть возвращены до января 2022 года, то есть пока их никто не получил. Можно ли будет вернуть оплату тура этого года и когда получится это сделать, пока загадка. Туроператоры пытаются по максимуму оставить деньги на своих счетах и предлагают разные условия перебронирования. На сегодняшний день это кажется неплохим вариантом.