Дополнительные автобусы до кладбищ пустят во Владимире на Пасху

Пять дополнительных рейсов из Владимира будет организовано до городских кладбищ Байгуши и Улыбышево 2 мая. «Пасхальные» маршруты мэрия анонсировала на своем официальном сайте. Есть одно важное уточнение: это будут автобусы большой вместимости. Отходить они будут из разных точек Владимира:

«Площадь Победы — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 10.30 «Суздальский проспект, д. 5 — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 10.30 «Улица 2-я Никольская (сквер) — кладбище Улыбышево» — с 06.30 до 15.30 «Улица Гагарина, д. 10 — кладбище Байгуши»- с 06.30 до 15.30 «Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши» — с 7.00 до 15.00

Проезд до кладбища Улыбышево обойдется в 55 рублей. Билет до кладбища Байгуши будет стоить 40 рублей. За эту же сумму можно будет добраться от одного кладбища до другого.

-Правом бесплатного проезда пользуются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, почётные граждане Владимирской области, почётные граждане города Владимира, а также дети до 7 лет без предоставления отдельных мест для сидения, — напоминает пресс-служба городской администрации.

Учитывая, что пока популярные погодные сервисы обещают на 1 и 2 мая сухую и относительно теплую погоду (до +12 градусов), рейсы будут пользоваться популярностью у жителей города.

Дополнительные автобусы традиционно запускают на Пасху. Исключением, пожалуй, стал прошлый год. Из-за пандемии коронавируса вход на кладбища во Владимирской области был запрещен. Обязательную самоизоляцию не смог нарушить даже большой православный праздник. В 2020 году Пасха пришлась на 19 апреля.

В этом году встречать Пасху православные верующие будут 2 мая. Службы в храмах состоятся, но проводиться они должны в соответствиями со всеми требованиями и ограничениями: постоянная дезинфекция помещений (поверхности нужно обрабатывать специальными растворами каждые 2-3 часа), масочный режим и соблюдение социальной дистанции. При этом, как сообщил «Призыву» представитель Владимирской епархии, ограничений по количеству участников в пасхальных мероприятиях нет.

Службы в храмах Владимира будут проходить всю эту неделю. Последние семь дней перед Пасхой называются Страстной седьмицей. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков. Как провести Страстную неделю, читайте в материале «Призыва».