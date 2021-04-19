Догхантеры отравили девять собак в Богослово

Вместо веселого лая на улице Восточной в селе Богослово пугающая тишина. Всего за пару дней частный сектор, кажется, осиротел. Догхантеры отравили сразу девять собак. Семь животных скончались. За жизнь еще двух борются ветеринары. Все собаки были домашними. Некоторые не выходили за периметр двора даже на прогулку. Среди погибших псы дружелюбных пород: шпиц, бигль и лабрадор. Местные жители обратились в полицию.

Джек умер в кровавой жиже

Еще в пятницу вместе с любимой собакой Марина вышла во двор убрать траву около дома. Джека привязала к дереву, взяла грабли и принялась за работу. Вечером ждали гостей. Хотелось навести порядок. Что произошло потом, женщина вспоминает со слезами. Дружелюбный пес не дожил до следующего утра. Собака умерла, впав в забытье, в луже крови.

— Вечером у Джека пошла пена изо рта. Я еще подумала, что он наелся какой-то гадости. Он не жаловался, не скулил. Просто стал вялым, отказался от еды. Потом его вырвало. Когда нашли его мертвым, плакали даже взрослые. Такое ощущение, что ребенка убили. По всем признаком похоже, что его отравили крысиным ядом.

Жертвами отравителей в Богослово стали девять домашних собак.

Дружелюбный пес прожил всего два с половиной года. Он очень любил детей. Поиграть с ним специально приезжали малыши друзей и знакомых. Память о веселой собаке, которая никого не обидела, теперь только на фото. На одном из снимков Джек на поводке рядом с деревом. Примерно так он и сидел в последний свой день. Теперь женщина переживает за оставшуюся собаку.

— У нас вторая собака породы хакси. Она даже лаять не умеет. Только на поводке с ней гуляем. Кто знает, что у этих догхантеров на уме? Нам просто страшно. Получается, что мы беззащитные. Поэтому мы объединились и решили организовать дежурство.

Массовое отравление

О том, что отравление собак было массовым, жители Богослово узнали из местного чата. Все выходные в небольшом селе обсуждали произошедшее. Александр говорит: погибших и пострадавших животных знает лично. Никто из них не проявлял агрессию к людям. Неизвестные разбрасывали яд без причин и разбора.

— В чате стали появляться сообщения: с одной собакой плохо, с другой. И симптоматика у всех похожая. Причем это собаки, с которыми гуляют на поводках. Они не бегают по улицам. А лабрадор — тот вообще не выходил за территорию двора. Получается, отраву бросили через забор. Это какие-то нелюди! Все жители уже на взводе. Что будет дальше?

У Евгении негодяи отравили маленькую собачку весом всего 4 кг. После прогулки Дина захрипела, ее начало рвать. Успели доехать до ветеринара, но было поздно. Спасти собаку не удалось. Безобидная малышка — помесь шпица и чихуахуа — умерла. Семья до сих пор не может отойти от шока.

— Мы сами в Богослово не живем, приезжаем на выходные дни. Мы вышли погулять и все! Собачка маленькая, всегда с ребёнком ходила, жалоб никогда никаких не было. Ребенок до сих пор плачет.

Люди переживают за детей

Староста села Анастасия Кучерова рассказывает, что местные жители теперь боятся не только за собак, но и за детей. Догхантеры раскидали отраву не просто на улице. Многие собаки погибли практически дома. На частной территории гуляют и малыши. Что будет, если кто-то из них найдет «лакомый кусочек» и положит себе в рот?

— Люди очень испугались. Яд раскидали на улице, где проживает много детей. В том числе малыши. Они ползают, играют на земле — погода уже позволяет. Люди начали срочно все чистить. Осматривать. Ведь приманку с ядом могли и дети подобрать. Животных жалко, но если, не дай бог, ребенок отравится, это ужасно!

Отравители, предположительно, поместили яд в кусочки колбасы.

Марина тоже говорит: сегодня жертвами стали собаки, завтра — дети. У женщины постоянно гостят две внучки. А отравители могут обнаглеть. Безнаказанность развращает. Кроме того, догхантеры маскируют яд под что-то вкусное. На этот раз, кажется, вложили его в сервелат. И гарантии, что это не подберет ребенок, нет.

— А если завтра эти люди в колодец бросят яд или детям дадут? Куда дальше-то? Получается, ходи, что хочешь делай. Кто нас защитит?

Написали заявление в полицию

Местные жители уже обратились в полицию. Но надежд на то, что блюстители порядка найдут негодяев, немного. При этом богословцы считают, что отравители — кто-то из жителей села. Почему они обозлились на домашних собак — непонятно.

— Мы объяснили полиции, что на магазине есть камера, что записи можно изъять. Владельцы собак даже доказательства предоставили – предположительные куски колбасы с отравой: пожалуйста, посмотрите, что это за яд. Но в полиции сказали: раз не человек погиб, а всего лишь животные, то...

На самом деле действия догхантеров подпадают под статью 245 УК РФ – жестокое обращение с животными.

Анастасия говорит, что раньше на селе тоже травили собак. Но жертвами чаще всего оказывались бездомные животные или бегавшие на самовыгуле. Трогать домашних никто не решался. А теперь местные жители боятся отпускать собак далеко от себя. И выходят гулять подальше от центральных улиц.

Собака Юрия Бещёкова, к счастью, не пострадала. Но ходить по селу с ней он больше не решается. Все больше стремится на окраины, а лучше вообще в сторону Содышки. Говорит, то, что произошло в выходные, чрезвычайная ситуация. И она не имеет никого отношения к проблеме самовыгула.

— Я переживаю. В последнее время не было случаев нападения собак на людей. Скорее всего, догхантеру просто надоели собаки. Но обычно месть конкретизируется: конкретный хозяин, конкретный пес. А здесь разные улицы, разные дома…

Спасти собаку

При первых признаках отправления собаку надо срочно вести к врачу. Ветеринар Евгений Чухлов говорит: на то, чтобы спасти любимое животное, есть не больше 30 минут. Один яд провоцирует кровотечение, другой судороги. И если промедлить, пес умрет прямо у вас на руках. Конечно, можно самостоятельно ввести препараты, но надо знать, какие и в каких дозах. А это всегда индивидуально. Как минимум, стоит проконсультироваться со специалистом.

— У меня были случаи, когда мои клиенты звонили и говорили, что собаку начало потряхивать. Они были за городом, привезти пса в клинику быстро шансов не было. Я сказал, что надо купить. В первой же аптеке взяли эти препараты, ввели, собака выжила. Но это единичный случай. А лучше сразу обращаться к ветеринару. Если собаку сильно рвет, есть вероятность, что ее отравили.

Еще один способ уберечь пса от опасности — научить его не подбирать ничего с земли. Это сложно. В основном на это тренируют служебные породы. Кинолог Сергей Дармов говорит, что сначала надо воспитать недоверие к чужому человеку. И только потом пес откажется от того, что оставил незнакомец.

— Отучить собаку брать с земли можно через недоверчивое отношение к постороннему. Она понимает, что он угроза. И любой брошенный предмет — угроза. Она учится сначала недоверчиво обращаться к человеку, потом к тому, что летит через забор. Она будет воспринимать это с агрессией, лаять. Но такая техника в основном касается служебных собак. А шпица или бигля научить этому сложно.

Наказание для догхантеров

За жестокое обращение с животными догхантеру может грозить реальное лишение свободы или крупный штраф. Питомец является собственностью хозяина, и за его убийство можно привлечь к ответственности. Вот только доказать преступление сложно. Не исключено, что хозяевам придется самим провести небольшое расследование. Помощник юриста Юлия говорит, что правоприменительная практика уже существует. И примеров становится все больше.

— Скорее всего, хозяину предстоит максимально собрать улики. Опросить соседей, найти запись с камер наблюдения. Тогда правоохранительным органам будет проще выйти на след преступника. Сейчас все больше случаев, когда людей удается наказать по статье 245 УК. Причем речь идет не только о собаках, но и кошках, птичках. Если у вас есть основания подозревать сотрудников органов внутренних дел в бездействии, то сделайте копию заявления, приложите к нему копию талона-уведомления и отнесите в прокуратуру.

А вот ещё один вариант. Его предложил владимирский юрист Максим Таранюк:

— Нужно фиксировать факт наличия яда на придомовой территории и подавать заявление не об отравлении собак, а о покушении на жизнь жителей данных домов. Тогда будут обязаны провести экспертизу и возбудить дело. Понятно, что взрослый человек с земли ничего есть не будет. А вот ребенок может взять в руки и отравиться. Необходимо настаивать на возбуждении уголовного дела.

С чего начать, если ваша собака стала жертвой догхантеров, подскажут и по телефону горячей линии. Решились найти преступников, можете позвонить по номеру 8 800 600 70 82. Звонок бесплатный по всей России. Мы пробовали, отвечают! Вот только без вашей инициативы делу ход никто не даст.

Жители села Богослово готовы идти до конца. Они уже запросили видео с камеры наблюдения на магазине. Речь идет не только о памяти погибших животных, но и о безопасности оставшихся. Настало время человеку защитить собаку. И себя.