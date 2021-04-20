Дни цыганской культуры прошли во Владимире

Русская и цыганская культуры тесно переплетены и неотделимы друг от друга. Это отмечали все гости и участники «Дней цыганской культуры», которые прошли во Владимире. Это социальный проект. Он рассчитан на самые разные слои населения, и все его мероприятия можно было посетить абсолютно бесплатно.

В нынешнем году отмечается 50-летний Международный день цыган.

— Мне сдается, что хорошее отношение к цыганам в городе Владимире не случайно, — отметила Надежда Деметер, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктора исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра европейских и американских исследований ИЭА РАН. — Ведь именно здесь жил и творил корифей нашего национального искусства, известный композитор и великолепный исполнитель, оплот нашей культуры Николай Жемчужный. Именно его талант и слава породили такое уважение к цыганской культуре в вашем городе.

Николай Жемчужный написал более 150 романсов, которые поют практически на всех континентах мира. Причем его произведения так и не были изданы и путешествуют по земному шару так сказать из уст в уста.

— Мы же работали с ним, — вспоминает художественный руководитель Владимирской филармонии Анатолий Антонов. — И, признаюсь честно, он и нот-то не знал. Он владел потрясающим русским языком, чистым таким, академическим. Писал стихи и на русском, и на цыганском. А нот не знал, и музыканты, которые всегда были рядом с ним, играли за ним на слух. Поэтому в фильме «Табор уходит в небо» указан композитор Евгений Дога. А ведь он записал пение Николая Михайловича Жемчужного…

В рамках «Дней цыганской культуры» прозвучали романсы еще одного нашего земляка цыганской национальности. Владимир Голощанов начинал свою творческую деятельность в нашей филармонии у Николая Жемчужного. И очень символично, что в концерте «За цыганской звездой» во Владимире его сочинения прозвучали в исполнении внучки Жемчужного — Анжелики Ивановой.

— У Володи Голощанова есть песня, которая называется «Молитва», — рассуждает Анатолий Антонов. — Он молится за всю Россию, чтобы Всевышний ее поддержал. Или песня «Старик», которую Володя посвятил своему отцу. Или «Лоутары»… Там нет громких слов «Я люблю Россию!». Но столько в творчестве цыган, которых я знаю, истинной любви к России, к такой, какая она есть. Вот это и есть патриотизм, это и есть духовность! Вот это бы я отметил в творчестве всех цыган! Это удивительное явление!

Во Владимирской области проживают более 4 тысяч цыган.

Выставка цыганских костюмов, фото- и книжная выставки, посвященные быту и культурной жизни цыган, мастер-класс по цыганскому танцу от знаменитого танцора и педагога Анатолия Вербицкого, театрализованная программа «Цыгане под небом России» Московского цыганского театра «Ромэн» под управлением народного артиста СССР Николай Сличенко…

Но не только цыгане щедро делились своим искусством с гостями владимирского проекта. Ответным подарком стало экспериментальное воплощение Кармен-сюиты Родиона Щедрина. Музыкальное произведение о самой знаменитой в мире цыганке совместно исполнили Русский и Струнный оркестры областной филармонии.

— Такой экспериментальный оркестр существует только во Владимире, мы единственные, — прокомментировал Анатолий Антонов. — Один умный человек назвал это явление – евро-азиатский симфонический оркестр. Тут происходит соединение Востока и Запада…

Справка. Дни цыганской культуры проводились при поддержке Фонда президентских грантов и департамента региональной политики Владимирской области. Организатором проекта является Владимирская региональная общественная организация «Цыганский Национальный Союз «Рома» при участии Владимирской областной филармонии.

Все концерты проекта «Дни цыганской культуры» прошли при полных залах и под оглушительные аплодисменты. Что еще раз подчеркнуло творческое родство и взаимопонимание наших наций.