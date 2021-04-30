Директором дорожного департамента стал Ринат Шаниязов

С сегодняшнего дня в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации области новый руководитель. Директором стал Ринат Шаниязов. До этого он был исполняющим обязанности директора. Так что революционным его назначение назвать сложно. Человек избавился от приставки «и.о.». С чем его и поздравляем.

Избавление от приставки позволило пресс-службе «Белого дома» изложить биографию нового руководителя. Он относительно молод. Месяц назад ему исполнилось тридцать семь. Родом, разумеется, издалека — сейчас для владимирских руководителей это почти правило. Родился Ринат Шаниязов родился в Хабаровском крае.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Владимир Сипягин.

В 2007 году Шаниязов окончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева Министерства обороны РФ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Квалификация — «Инженер». Далее была служба в армии, но непродолжительное время — один год.

Ринат Шаниязов профессионал в дорожной сфере. И это хорошо. А то, было дело, сельским хозяйством области руководил журналист. В данном случае чиновник порученное дело знает.

С 2008 года он работал в организациях дорожно-строительной отрасли Санкт-Петербурга. С октября 17-го — директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

Кстати, о кадровой чехарде. Если кто считает, что подвижной игрой «назначили — уволили» увлекаются только во владимирском «Белом доме», то ошибается. В Твери была такая же ерунда. Когда в тамошний дорожный фонд пришёл Ринат Шаниязов, он был там четвёртым руководителем за год. Теперь, стало быть, во Владимирской области.

Судьба играет офицером.

В нашем дорожном ведомстве чуть-чуть спокойнее. Самую малость. Предшественник Рината Шаниязова — Алексей Косилов продержался почти два года. Срок! Пришёл он в июне 2019-го, а уволили его в январе 2021-го. Потом какое-то время и.о. директора департамента был Николай Теняков, а уж потом — Шаниязов.

Все эти мелькающие фамилии запоминать трудно, да и, наверное, не нужно. Вряд ли кто из их владельцев повторит рекорды былых столоначальников, свою трудовую биографию на одном месте мерявших не годами даже, а десятилетиями. Предшественник Косилова — Александр Романенко, дорогами заведовал ещё в бытность губернатором Николая Виноградова.

При нём шло строительство Южного обхода города Владимира, мостового перехода через Оку в Муроме, Лыбедской магистрали в областном центре и многих других объектов во Владимирской области. А ведь не старый ещё человек. Сколько ему? Шестьдесят два? Ты гляди, мог бы ещё строить и строить…