Девушка погибла на пожаре, спасая имущество

Трагедия на пожаре в селе Семеновское-Советское Суздальского района. Погибла 34-летняя местная жительница. Девушка бросилась в горящий дом в надежде спасти хоть какие-то вещи, но выбраться самостоятельно уже не смогла. Сосед попытался помочь, однако войти в горящее помещение не получилось. Мужчине удалось только перенести на безопасное расстояние собаку вместе с будкой.

Пожар в селе произошёл накануне на улице Попова. Сообщение о возгорании поступило в 11.31. Вызов был поздним. Когда пожарно-спасательные подразделения были на месте, дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

— По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Причиной гибели стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

По словам очевидца пожара, соседа погибшей девушки, он увидел, как из пристройки идёт густой чёрный дым, и сразу же поспешил на помощь. Во дворе горящего дома находились хозяйка и собака, хозяин дома был на работе.

На месте пожара работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

В чрезвычайном ведомстве обращают внимание на то, что частая причина гибели людей на пожарах – отравление продуктами горения. Возвращаться в горящее здание за документами и личными вещами ни в коем случае нельзя.

Обстановка с пожарами остается сложной

Во Владимирской области продолжает сохраняться сложная пожароопасная обстановка. Только за минувшие сутки в области было зафиксировано 46 поджогов. 28 из них произошли в границах населённых пунктов. Площадь пожаров составила 107 гектаров. С начала года в регионе произошло 327 пожаров сухой травы на общей площади почти 2 тысячи гектаров.

В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Напомним, что с 16 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Разведение костров и сжигание мусора под строгим запретом. Наказание для граждан предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц штрафы еще выше: от 15 до 30 тысяч рублей и от 200 до 400 тысяч рублей соответственно. Предупреждением не отделаться.

Палы травы в этом году уже нанесли немалый урон. Огонь уничтожает жилые дома, бани, постройки. В селе Суворотское Суздальского района сгорели сразу 4 дома, жители деревни Першково в Гусь-Хрустальном районе лишились 11 домов. Житель микрорайона Новый берег в Боголюбово сумел отстоять свой дом от огня.