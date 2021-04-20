пожар в Суздальском районе

Девушка погибла на пожаре, спасая имущество

Загорелся дачный дом в Суздальском районе

Трагедия на пожаре в селе Семеновское-Советское Суздальского района. Погибла 34-летняя местная жительница. Девушка бросилась в горящий дом в надежде спасти хоть какие-то вещи, но выбраться самостоятельно уже не смогла. Сосед попытался помочь, однако войти в горящее помещение не получилось. Мужчине удалось только перенести на безопасное расстояние собаку вместе с будкой.

Пожар в  селе произошёл накануне на улице Попова. Сообщение о возгорании поступило в 11.31. Вызов был поздним. Когда пожарно-спасательные подразделения были на месте, дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

пожарный пруд

Пожарные быстро ликвидировали пожар

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Причиной гибели стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

По словам очевидца пожара, соседа погибшей девушки, он увидел, как из пристройки идёт густой чёрный дым, и сразу же поспешил на помощь. Во дворе горящего дома находились хозяйка и собака, хозяин дома был на работе.

На месте пожара работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

В чрезвычайном ведомстве обращают внимание на то, что частая причина гибели людей на пожарах – отравление продуктами горения. Возвращаться в горящее здание за документами и личными вещами ни в коем случае нельзя.

Обстановка с пожарами остается сложной

Во Владимирской области продолжает сохраняться сложная пожароопасная обстановка. Только за минувшие сутки в области было зафиксировано 46 поджогов. 28 из них произошли в границах населённых пунктов. Площадь пожаров составила 107 гектаров. С начала года в регионе произошло 327 пожаров сухой травы на общей площади почти 2 тысячи гектаров.

Пожар

Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности

В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Напомним, что с 16 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Разведение костров и сжигание мусора под строгим запретом. Наказание для граждан предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей.  Для должностных и юридических лиц штрафы еще выше: от 15 до 30 тысяч рублей и от 200 до 400 тысяч рублей соответственно. Предупреждением не отделаться.

Палы травы в этом году уже нанесли немалый урон. Огонь уничтожает жилые дома, бани, постройки. В селе Суворотское Суздальского района сгорели сразу 4 дома, жители деревни Першково в Гусь-Хрустальном районе лишились 11 домов. Житель микрорайона Новый берег в Боголюбово сумел отстоять свой дом от огня.

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Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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