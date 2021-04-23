Девочку спасли на пожаре в Гусь-Хрустальном

На пожаре в частном доме в Гусь-Хрустальном спасли 12-летнюю девочку. В момент пожара она спала. Спасла бдительность старшего брата. 15-летний подросток заметил пожар и сразу же позвонил отцу. Мальчик также разбудил сестру, но из-за сильного дыма, который стремительно распространился по дому, она не смогла спуститься на первый этаж. Девочка приняла решение выбираться на крышу пристройки через окно.

— Оперативно прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения при помощи лестницы-трёхколенки поднялись на крышу и спасли девочку, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожарные также эвакуировали из задымлённого помещения отца детей. До прибытия пожарных мужчина вывел на улицу мальчика с кошкой на руках и вернулся в дом, чтобы помочь дочери. В момент возгорания в соседней квартире также находилась женщина. Она смогла самостоятельно покинуть дом.

Пожар произошел сегодня в 14.13. Площадь возгорания хоть и небольшая, всего 1 квадратный метр, но его последствия могли привести к человеческим жертвам.

В ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Причины случившегося сейчас устанавливают дознаватели. А пока спасатели напоминают жителям Владимирской области о важности соблюдения противопожарных требований.

— При обнаружении пожара как можно оперативнее сообщите об этом по номерам 101 и 112, при возможности примите посильные меры по тушению и эвакуации людей! – обратились к жителям региона сотрудники МЧС.

В чрезвычайном ведомстве обращают внимание на то, что частая причина гибели людей на пожарах – отравление продуктами горения. Поэтому возвращаться в горящее здание за документами и личными вещами ни в коем случае нельзя. Это может привести к трагедии. Примеры тому есть. В селе Семеновское-Советское Суздальского района на пожаре погибла девушка, спасая имущество. 34-летняя местная жительница бросилась в горящий дом в надежде отстоять хоть какие-то вещи, но выбраться самостоятельно уже не смогла.

Ранее «Призыв» сообщал, что двое мужчин погибли на пожаре в Вязниках. Отец и сын 1940 и 1967 годов рождения. Трагедия произошла на улице Ефимьево. Там загорелся частный дом. Клубы черного дыма заметили прохожие и сразу же поспешили сообщить об этом пожарным. Огонь охватил дом и мог в любой момент перекинуться на соседние строения. Но пожарные их отстояли. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, к пожару и гибели мужчин могло привести неосторожное обращение с огнём при курении.