Детей усыновляют для сохранения школ и поселений

Жители сёл берут детей из интернатов, чтобы сохранить местные школы, а в итоге и сами сёла. Такие выводы сделали авторы исследования «Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел». Его провели Вера Галиндабаева и Николай Карбаинов из Социологического института РАН. Их экспедиция побывала в деревне Шатнево Вязниковского района и самих Вязниках. Работа была представлена на круглом столе Фондом поддержки социальных исследований «Хамовники».

Мотивы усыновления

Учёные провели десятки интервью. Они встретились с приёмными родителями, детьми, сотрудниками органов опеки, представителями муниципальных администраций, директорами школ и интернатов. В итоге выявили основные мотивы, почему люди усыновляют детей. Вот они:

Спасение села (через спасение школы)

Сохранение профессиональной деятельности (в первую очередь, учителям и работникам культуры) и получение дохода от нее

Дополнительный доход

Благое деяние

Если в школе в среднем учится менее 35-45 человек, она является малокомплектной и попадает под риск закрытия. Примерно 60% сельских школ — малокомплектные. Социально-экономическая ситуация в малых селах (где население до 500 человек) примерно одинакова и слабо зависит от благосостояния региона в целом. При этом школы в таких населенных пунктах являются, по сути, сёлообразующими.

В случае закрытия школы население села сокращается в 2-3 раза в течение быстрого времени.

— Чтобы избежать закрытия школы и упадка села, сохранить работу по специальности, жители нашли выход в усыновлении, — сделали выводы учёные.

Выгодно всем

Резкий рост количества усыновлений начался двенадцать лет назад, со стартом реформы в рамках федеральной целевой программы «Семья и дети». Если до 2007 года в России было порядка 5 тысяч приемных детей в семьях, то к 2012 году их насчитывалось уже 160 тысяч. Благое дело стало способом выживания села. При этом выгоду извлекли все – и семьи, и государство. Первые получают вспомоществование, государство снимает с себя нагрузку содержания и воспитания детей.

— Государству содержание ребенка в приемной семье обходится кратно дешевле, чем в интернате, — пояснила автор проекта Вера Галиндабаева. — Дотации на одного ребенка в семье от 100 тысяч до 600 тысяч рублей в год против 400 тысяч — 4 миллионов рублей в интернате.

Есть и моральный аспект. В большинстве приёмных семей складываются почти родственные, близкие отношения. Дети социализируются быстрее, чувствуют себя комфортнее и лучше.

Три мифа усыновления

Авторы исследования опровергли три мифа. Это действительно довольно устойчивые убеждения, которые проявляются в разговорах об усыновлении. Ну, естественно, проговаривают их те, кто сами детей не взяли, но слышали об этом и имеют об этом «свои суждения».

Миф 1. Приёмных детей берут из-за денег

Финансовая мотивация, как отмечают авторы исследования, не является основополагающей. «Есть категории людей, которые рассматривают это как заработок, но на практике если вы не любите детей, то вы почти наверняка прогорите на этом промысле», — говорит руководитель исследования Вера Галиндабаева.

Миф 2. Для использования их труда в сельском хозяйстве

Масштабы личного подсобного хозяйства населения в целом значительно сократились, оно не является значимым источником ресурсов для большинства домохозяйств.

— Дети либо сами инициативно помогают приемным родителям, либо не помогают вообще, манипулируя законами о своих правах. К среднему возрасту этим знаниям дети хорошо обучены в интернатах и детских домах, — отмечает Николай Карбаинов.

Миф 3. Детей берут из-за любви

Скорее, как признавались родители в ходе бесед, ими движут в том числе альтруистические мотивы, часто основанные на религии. Благое деяние в буддизме считается условием хорошего перерождения в следующей жизни. Религия вплетается в экономику усыновления, укрепляя социальную, а не экономическую составляющую отношений между приемными родителями и детьми.

Например, русские дети становятся буддистами в бурятских семьях. И наоборот, дети из регионов неправославных конфессий, например, с Северного Кавказа, проходят обряд крещения, обретают крестных матерей и отцов, которые поддерживают их зачастую на протяжении дальнейшей жизни. В итоге в православных селах они получают, кроме приёмных родителей, еще и поддержку крестных, отметили авторы.

Несмотря на то, что экономику усыновления использовали многие села как один из способов сохранения школ, не везде этого удалось достичь. Авторы выделяют два фактора, которые влияют на сохранение или несохранение школы в селе, — это сплоченность сельского сообщества и политика районных администраций. Во Владимирской области второй фактор сильно «хромает», считают учёные.

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В качестве примера исследователи приводят историю с деревней Шатнево. Сначала администрация пообещала не закрывать Шатневскую школу, если учителя возьмут детей из детского дома. В 2012 году школу в 11 классов расформировали до начальной при наличии 63 учеников. Учеников 1-3-х классов в тот год было 42 человека. В 2017 году школа была закрыта.

Справка. Во Владимире действует школа приемных родителей (ШПР). Это курсы подготовки кандидатов в опекуны/усыновители, на которых будущие приемные родители получают знания о психологии и развитии детей, о вопросах адаптации их в семье и обществе, особенностях воспитания приемных детей, правовых основах усыновления и установления опеки/попечительства.

Во Владимире обучение проводят в школе приемных родителей на базе МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44.

И на базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» по адресу: г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5.