Деревня в Гусь-Хрустальном районе горит из-за пала травы

Крупное возгорание ликвидируют сотрудники МЧС в Гусь-Хрустальном районе. Из-за пала травы загорелась деревня Першково. Ветреная погода способствует быстрому распространению огня. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Работают 14 единиц техники и 33 человека. К месту пожара направлен вертолет МЧС России Ми-8.

— Предварительно в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на 10 деревянных строений, информация по ним сейчас уточняется, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Информации о пострадавших в чрезвычайное ведомство не поступало. В деревне Першково 72 дома, 23 из них – жилые. В них проживает 41 человек.

Пожароопасная обстановка в нашем регионе остается сложной.

На территории 3 муниципальных образований, 3 сельских поселений и 1 городского поселения установлен особый противопожарный режим. Это Владимир, Гусь-Хрустальный и Судогодский районы, Ильинское сельское поселение, Брызгаловское сельское поселение, Следневское сельское поселение, посёлок Балакирево Александровского района.

По данным на сегодняшний день, на территории Владимирской области произошло уже 83 пожара сухой травы. Их площадь составляет почти 126 гектаров. Для сравнения, еще вчера чрезвычайное ведомство сообщало о 48 палах. За сутки их число увеличилось почти вдвое.

Накануне пожарные отстояли от огня деревню Головино в Киржачском районе. Площадь возгорания составила 252 квадратных метра. Пострадали 4 дачных дома и 2 бани. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать брошенный окурок. От него загорелась трава, затем огонь перешёл на строения.

Ранее «Призыв» сообщал, что оперативно фиксировать природные пожары во Владимирской области будут с воздуха. «Владлесхоз» закупил 4 квадрокоптера.

Добавлено в 15.10

В настоящий момент пожар в деревне Першково локализован, распространение на другие постройки не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Огнём уничтожено 11 строений: из них 4 жилых, 1 нежилое и 6 дачных домов. Пострадавших в результате пожара нет.