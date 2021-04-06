Денис Суханов: в каких фильмах снимался актер из Владимира?

«Мои родители родом из Владимира, — рассказывал в интервью заслуженный артист РФ Денис Суханов. — Именно оттуда моя мама, Галина Григорьевна Галкина, отправилась поступать в Томский политехнический институт… Мой папа, Валерий Иванович Суханов, футболист, сменил за свою карьеру несколько команд – мы переезжали из города в город. Родители познакомились во Владимире, поженились в конце 1968 года, а в 1969-м папа ради того, чтобы быть рядом с мамой, студенткой томского вуза, попросился в команду «Томлес»… Поженились родители в Томске… Когда мама окончила обучение, папа ушел из томской команды в «Мотор» из Владимира. Туда перебралась семья, в 1971 году я там и родился».

Когда Денис был еще совсем маленьким, семья Сухановых перебралась из Владимира аж в Петропавловск-Камчатский. Там сын футболиста вырос, окончил школу, увлекся театром. Потом в Москве окончил Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева). И с 1997 года Денис Суханов играет в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Он является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премии российских деловых кругов «Кумир», дважды лауреат театральной премии «Чайка». А сегодня, 6 апреля, когда Денис Валерьевич отмечает свое 50-летие, «Призыв» предлагает вспомнить фильмографию нашего талантливого земляка.