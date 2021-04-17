Денис Мацуев выступит на закрытии Танеевского фестиваля

Завершение Танеевского фестиваля во Владимире обернулось сюрпризом. Ранее планировалось, что он торжественно закончится в понедельник, 19 апреля. Причём накануне и в последний день фестиваля с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром должен был выступить канадский пианист Марк-Андре Амлен. Однако он заболел. Это обстоятельство вынудило организаторов перенести финал фестиваля на воскресенье. А заболевшего коллегу заменил народный артист России Денис Мацуев.

Закрытие фестиваля пройдёт в Центре классической музыки. Справки по тел.: 8 (4922) 32-27-71, 32-63-65, 32-54-95.

Организаторы фестиваля сообщили, что билеты, ранее купленные на 18 апреля, действительны на концерт с участием Дениса Мацуева. А возврат билетов на 19 апреля осуществляется в кассе Центра классической музыки.

Изменится и программа концерта. Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина и Денис Мацуев исполнят фортепианный цикл П.И. Чайковского «Времена года» и концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор С.В. Рахманинова.

На концерте с Марком-Андре Амленом должны были прозвучать произведения К.Ф.Э. Баха, С.С. Прокофьева, А.Н. Скрябина и других.

IV Танеевский фестиваль проводится с 13 до 18 апреля. Он посвящён памяти уроженца Владимирской земли, выдающегося композитора, музыковеда и педагога Сергея Ивановича Танеева. В этом году исполняется 165 лет со дня рождения музыканта. В программе фестиваля — симфонические и камерные концерты, а также мероприятия просветительской программы «Народная консерватория», название которой связано с одноименным образовательным учреждением, основанным в 1906 году Танеевым.