День Победы во Владимирской области может пройти по двум сценариям

Празднование 9 Мая во Владимирской области может пойти по двум сценариям. Рекомендаций от главного санитарного врача России еще нет, поэтому областные власти решили подготовиться к вариантам очного и дистанционного формата торжеств. Решающим фактором станет эпидемиологическая обстановка. Если к маю ситуация с заболеваемостью коронавирусом изменится в лучшую сторону, то это позволит ослабить действующие ограничения и отпраздновать День Победы в полную силу: с парадом и шествием «Бессмертного полка». При этом, как и в прошлом году, пройдёт акция «Бессмертный полк online».

Федеральные установки по празднованию 9 Мая поступят в регион к середине апреля.

При любом развитии событий каждый ветеран, вдова участника войны, труженик тыла, житель блокадного Ленинграда, малолетний узник концлагерей не останется без внимания, заверяют в «Белом доме». К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне запланирован также ряд мероприятий в образовательных организациях региона. Традиционно пройдут всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану» и «Свеча Победы». Будет продолжена и акция «Окна Победы», впервые проведённая в прошлом году.

Напомним, что в 2020-м юбилейном году традиционные форматы празднования 9 Мая из-за пандемии коронавируса были изменены. Большинство мероприятий прошли на просторах Интернета, без массового скопления людей. Состоялись разве что символические акции. Ветеранов с праздником поздравляли адресно — во дворах их домов.

Как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19, пока сказать сложно. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова отметила, что наметившаяся в последние недели тенденция к снижению заболеваемости несколько замедлилась.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области активно штрафуют туристов, вернувшихся из-за границы и проигнорировавших сдачу ПЦР-тестов на коронавирус. Общая сумма штрафов уже составила более 4 миллионов рублей.