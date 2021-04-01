Дело руководителя «ДСУ-3» поставило под вопрос судьбу Рпенского проезда

В судьбе Рпенского проезда во Владимире появился жирный вопрос. А именно: не помешает ли разразившийся скандал возведению этого важного для города объекта. Сегодня Следственное управление СКР и управление ФСБ по Владимирской области сообщили и возбуждении уголовного дела. Гендиректор ГУП «ДСУ-3» Роман Головин подозревается в ограничении конкуренции при участии в торгах на строительство Рпенской магистрали.

Руководителя дорожной организации привлекают к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.

Упрощённо то, в чём подозревают начальника «ДСУ-3», называется картельный сговор. Осенью прошлого года проводили торги. Разыгрывали право строительства автодороги «Рпенский проезд». Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысяч рублей. По версии следствия, гендиректор дорстройуправления заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение. Они договорились не снижать цену.

— Головин Р.В., преследуя цель обеспечить свою победу в электронном аукционе по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире, заключил с руководством фирмы конкурента, т.е. между хозяйствующими субъектами-конкурентами, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, — уточнило УФСБ по Владимирской области.

Аукцион по закону объявили несостоявшимся, а победителем признали «ДСУ-3», которое первым подало заявку. За это, считает следствие, второй участник торгов получил по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техзаданием к контракту.

В результате незаконных действий гендиректора государство не смогло сэкономить при проведении торгов.

Если бы всё упиралось в одного человека, история получилась бы интересная, в духе времени, но не более того. Важнее, какие последствия повлечёт за собой дело Головина? Будут ли отменены результаты торгов, а вслед за этим — приостановят ли уже начавшееся строительство Рпенского проезда?

На 2021 год запланирован большой объем работ. В прошлом месяце активно перекладывались канализационные сети в районе управления Пенсионного фонда и вдоль реки Рпень, а также водопровод на Погодина. Выполнены работы по забивке 270 мостовых свай на подпорной стенке в районе завода «Точмаш». А в мае должны начать возведение моста через Рпень.

Месяц назад на строительство Рпенского проезда наш регион получил второй транш в сумме 726 миллионов рублей. Общий же объем финансирования в этом году составит около миллиарда рублей. И если результаты проведения торгов вследствие нынешней истории будут признаны незаконными — как это повлияет на планы, на сроки, на финансирование? Не будут ли отозваны из региона федеральные средства?

В конкурсной документации вторым участником торгов, проводившихся осенью прошлого года, фигурирует «Компания МНК-Групп». Она построила во Владимире довольно много крупных объектов, среди которых ледовая арена в Судогде и ледовый дворец во Владимире. А сейчас она является подрядчиком строительства новой школы во владимирском микрорайоне Коммунар.

— «Компания МНК-Групп» не фигурирует в сообщениях правоохранительных органов и продолжает свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. Вот и все, что могу сказать на сегодня. Тем более что предыдущий опыт сотрудничества с этой компанией на строительстве объектов в городе Владимире каких-то принципиальных претензий не вызывал. Все, что касается действий следственных органов, правоохранительных органов — это их прерогатива, мы в них не вмешиваемся, — прокомментировал ситуацию нашим коллегам с «Зебра ТВ» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович.