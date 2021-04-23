Дело о переносе сроков расселения аварийного дома рассмотрят в суде

Прокуратура подала в суд на администрацию города Владимира для защиты интересов жителей аварийного дома на Разина, 4. Срок их переселения перенесли с 2021-го на 2023 год. Сотрудники надзорного ведомства хотят оспорить это решение органов местного самоуправления. На 11 мая намечено первое заседание в Октябрьском районном суде.

Семьи получили надежду, которую почти потеряли минувшей зимой, когда узнали о переносе сроков расселения. «Призыв» сделал несколько репортажей о проблемах жильцов аварийного дома. Люди решили действовать активно и пошли в прокуратуру и суд.

— Сколько можно терпеть и верить обещаниям? Полы на первом этаже во многих квартирах провалились, и стало видно, что дом уже осел на землю. Несущие конструкции так перекосило, что межкомнатные двери и двери в туалет не закрываются. Многие их вообще сняли. Часть жильцов переехали, потому что из-за ветхой проводки случались возгорания. Электричество в этих комнатах вообще отключили. Но отопление есть. Все платят, как в нормальном жилье, — возмущаются жители аварийного дома на Разина, 4.

Зимний счет за коммуналку в аварийном доме — до 6 тысяч рублей.

Во Владимире реализуется двухлетняя программа переселения из аварийного жилья. Деньги выделяют из федерального, регионального и местного бюджетов. Контролирует расходование средств департамент ЖКХ области. Туда жители аварийного дома обращались тоже. Им вежливо сообщили, что у них есть возможность отстаивать свои права в суде. В чём им и помогла прокуратура.

В течение 2020-го местные власти многократно корректировали перечень домов под расселение. Многим сроки перенесли на 2021 год. И ни разу в этих списках не фигурировал дом по Разина, 4. Хотя на руках у жителей есть бумаги с официальными подписями, печатями и сроками. Указан март нынешнего года. Потом из администрации сообщили: переселение отложили до 2023-го.

У владимирской мэрии последние три года на все вопросы о промедлении программы переселения один ответ — стоимость социального квадратного метра, из которого высчитывается компенсация собственникам жилья и покупаются квартиры нанимателям, не соответствует рыночным ценам. 37 тысяч рублей против 50 тысяч рублей за квадратный метр.

Роман Годунин, вице-губернатор Владимирской области:

Расселение аварийного жилья — это полномочия органов местного самоуправления. Если они не находят возможности найти жилье по социальным ценам, то нужно добавлять свои из бюджета.

У них сроки пока есть, они не нарушены. Кто как реализует: кто-то в первый вагон, кто-то в последний.

Сроки установлены — 2020-2021 год. Мы отчитаемся, кто выполнил, кто — нет.

В 2021 году в области планируют переселить из аварийного жилья 1231 человека.

Получается парадокс. Жители имеют бумаги со сроками переселения — март 2021-го. У них есть поддержка прокуратуры. Но в программе переселения дома нет. А департамент ЖКХ контролирует только реализацию программы. Значит, мэрия вполне сможет избежать порицания от областных властей.

Роман Годунин заявил, что в этом году будет сделан рейтинг выполнения нацпроектов органами местного самоуправления. По принципу светофора: красные — не справились, желтые — частично, зеленые — передовики. Кто оказался на запрещающем сигнале, тот не получит денег из областного бюджета. Это касается разных субсидий, которые выдаются по итогам квартальных или полугодовых исполнений бюджета для выравнивания положения местной казны.

В администрации области пообещали муниципалитетам только один вид доплаты — за лишние квадратные метры. Сейчас нельзя строить квартиры меньше 24 квадратных метров, а аварийцы проживают в 8-14 квадратных метрах. По закону же должны переселять метр в метр.