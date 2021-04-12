Дачники предпенсионного возраста поедут на электричках со скидкой

Мужчины Владимирской области, достигшие 60-летнего возраста, и женщины в возрасте 55 лет и старше смогут ездить на дачи в пределах региона с 40-процентной скидкой. Она будет действовать с 1 мая по 30 сентября при оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте в день поездки.

Льгота предоставляется по выходным и нерабочим праздничным дням. Чтобы ее получить, потребуется предъявить паспорт. На проездные льгота не распространяется. Ее дают только при покупке разовых билетов. Льготами можно воспользоваться на следующих участках железной дороги: Владимир – Галицкая, Муром – Ковров, Муром – Вековка, Муром – Городская, сообщает «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Место жительства для получения скидки значения не имеет.

Если же пассажир уже пользуется другими льготами на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, дополнительная скидка ему не положена.

Сэкономить на проезде на железнодорожном транспорте смогут и именинники. Причём речь уже идет о поездах дальнего следования. При поездке в день рождения, а также 7 дней до и после действует скидка 10%. Распространяется она не только на виновника торжества, но и трех попутчиков. Это предложение в силе до 28 февраля 2022 года.

Купить билеты со скидкой для именинников можно в кассах вокзала и на сайте pass.rzd.ru, а также в приложении «РЖД Пассажирам».

— Для пассажиров «Сапсанов» и «Ласточек» действует скидка 30% при покупке билетов по тарифу «День рождения» онлайн. Также распространяется на поезда отправлением за неделю до и после торжества, — сообщает группа «Российские железные дороги (ОАО «РЖД»)».

Ранее «Призыв» сообщал, что курсирующие между Владимиром и Москвой поезда после 29 мая будут прибывать и убывать с двух вокзалов столицы. Часть — с Черкизовского, часть, как и сейчас, с Курского. Ранее планировалось, что на новый вокзал отправят все составы. Владимирцев такая перспектива огорчила, и для снижения недовольства компания «Российские железные дороги» скорректировала расписание.