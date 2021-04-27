«Дачная амнистия»: как ею воспользоваться

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Как работает важный закон?
18 ноября 2020 года Государственная Дума приняла закон о продлении «дачной амнистии» еще на пять лет. То есть до 1 марта 2026 года допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на жилые или садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. О том, как работает этот закон и почему он важен не только для дачников, но и для горожан, разъясняет председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников.
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Почему необходимо продление «дачной амнистии»?
«Дачная амнистия» действует уже 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости. Это дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани и т. д. Из них около 1 млн объектов было зарегистрировано после очередного продления «дачной амнистии» в 2019 году.
Положения этого закона должны были закончить свое действие 1 марта 2021 года. После чего правообладатели участков обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года. Но в таком случае большинство граждан, которые не оформили свои права на недвижимость, окажутся в сложной ситуации, усугубившейся непростой эпидемиологической обстановкой.
Чтобы избавить граждан от таких проблем, и был принят новый закон о продлении «дачной амнистии» еще на пять лет.
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Кто может воспользоваться «дачной амнистией»?
Основные нормы об упрощенном порядке оформления права собственности касаются жилых и садовых домов, расположенных на садовых (дачных) земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.
Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.
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Что нужно для упрощенного оформления собственности?
Оформление собственности будет осуществляться при наличии права на земельный участок – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.
Что немаловажно, установлена обязанность органов власти по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках. Речь идет о разъяснительной работе на местах, поскольку с учетом происходящих изменений разобраться гражданам самостоятельно бывает очень сложно.
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Сколько стоит оформление недвижимости по «дачной амнистии»?
За государственную регистрацию права собственности гражданину нужно будет уплатить пошлину в размере 350 рублей. Что касается цен на кадастровые работы, которые необходимы для подготовки технического плана, то здесь работает бессрочная норма, по которой регионы могут контролировать цены от завышения, устанавливая их максимальный предел. Это касается работ по межеванию земельных участков, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства и расположенных на них объектов недвижимости.
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Кому еще важен этот закон?
Также продлевается на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года, то есть до введения уведомительного порядка. Предложенные нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma.gov.ru