«Дачная амнистия»: как ею воспользоваться

«Дачная амнистия» действует уже 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости. Это дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани и т. д. Из них около 1 млн объектов было зарегистрировано после очередного продления «дачной амнистии» в 2019 году.

Положения этого закона должны были закончить свое действие 1 марта 2021 года. После чего правообладатели участков обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года. Но в таком случае большинство граждан, которые не оформили свои права на недвижимость, окажутся в сложной ситуации, усугубившейся непростой эпидемиологической обстановкой.