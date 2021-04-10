Что вы знаете об Александровском районе?

Александровский район был образован 10 апреля 1929 г. в составе Александровского округа Ивановской промышленной области из части Александровского уезда Владимирской губернии. Территория района составляет около 1834 кв. км. Численность постоянного населения на 1 января 2020 г. составила 105 687 человек. Крупнейшие предприятия района: Балакиревский механический завод, кондитерская фабрика «Сладовянка», Александровский электротехнический завод «Рекорд», ООО «Вестел-СНГ», ЗАО «Стандарт», Карабановская швейная фабрика «Спартак». На территории Александровского района расположено 242 памятника истории и культуры, в том числе 47 памятников археологии, 181 – градостроительства и архитектуры, 10 – истории и 4 памятника искусства. А что вы еще знаете об Александровском районе? Проверьте себя с помощью этого теста!

В каком году Александровский район вошел в состав Владимирской области? 1934 1944 1954 Правильно! Неправильно! - С каким районом Владимирской области НЕ граничит Александровский район? Киржачским Кольчугинским Камешковским Правильно! Неправильно! - Какой город Александровского района сейчас является его центром? Александров Карабаново Струнино Правильно! Неправильно! - Какие предметы перешли из исторического герба города Александрова на герб Александровского района? Никакие Золотая корона Кузнечные инструменты Правильно! Неправильно! - Какое место в Александровском районе является самой высокой точкой Владимирской области? Крутец Немецкие горы Урочище Туханка Правильно! Неправильно! - Какая река считается главной в Александровском районе? Дубна Серая Малый Киржач Правильно! Неправильно! - В какой деревне Александровского района в 1971 году построили бутафорский «Киев» для съемок фильма «Руслан и Людмила»? Наумово Агафонка Копылиха Правильно! Неправильно! - Директором какого местного предприятия является почетный гражданин Александровского района Валерий Михайлович Выборнов? ООО «Вестел-СНГ» Строительная компания «Эврика» Карабановская швейная фабрика «Спартак» Правильно! Неправильно! - Какие памятники истории и архитектуры Александровского района входят популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России»? Зосимова пустынь в Арсаках Ансамбль Троицкого Стефано-Махрищенского монастыря в Махре Историко-архитектурный ансамбль монастыря Лукианова пустынь в Лукьянцево Государственный историко-архитектурный заповедник «Александровская слобода» Все вышеперечисленное Правильно! Неправильно! - Кто из советских актрис родился в городе Струнино Александровского района? Людмила Нильская Анна Каменкова Марина Дюжева Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете об Александровском районе? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook