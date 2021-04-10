Что вы знаете об Александровском районе?

Александровский район был образован 10 апреля 1929 г. в составе Александровского округа Ивановской промышленной области из части Александровского уезда Владимирской губернии. Территория района составляет около 1834 кв. км. Численность постоянного населения на 1 января 2020 г. составила 105 687 человек. Крупнейшие предприятия района: Балакиревский механический завод, кондитерская фабрика «Сладовянка», Александровский электротехнический завод «Рекорд», ООО «Вестел-СНГ», ЗАО «Стандарт», Карабановская швейная фабрика «Спартак». На территории Александровского района расположено 242 памятника истории и культуры, в том числе 47 памятников археологии, 181 – градостроительства и архитектуры, 10 – истории и 4 памятника искусства. А что вы еще знаете об Александровском районе? Проверьте себя с помощью этого теста!