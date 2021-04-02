Число умерших от коронавируса во Владимирской области перевалило за тысячу

Число жителей Владимирской области, не переживших коронавирус, перешагнуло новую психологическую отметку. За время пандемии в регионе скончались 1001 человек. Летальные случаи на сайте стопкоронавирус.рф. регистрируются практические ежедневно. За последнее время печальная статистика не пополнялась разве что 29 и 31 марта, а также 1 апреля. За минувшие сутки не пережили болезнь еще 4 человека.

В целом же ситуация с COVID-19 во Владимирской области сохраняется стабильной. За прошедшие 24 часа в регионе положительные тесты получили 67 жителей. Прежде такие показатели регистрировались в октябре прошлого года. Владимир остается в лидерах по заболеваемости – 18 новых случая. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там по 7 заболевших.

В данный момент в регионе болеют 1930 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 30 117 жителей региона. Победили болезнь 27 186 человек. Из них 78 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. По данным на 2 апреля, в больницах развернуты 894 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. 585 из них заняты — это 65% всех мест, сообщает облздрав.

Ранее «Призыв» сообщал о смягчении коронавирусных ограничений. Теперь заполнять залы кинотеатров и театров зрителями можно на 75% от общей вместимости. При этом для возрастных жителей региона продлили режим обязательной самоизоляции. Теперь пенсионерам следует оставаться дома до 15 апреля. Масочный режим в регионе также сохраняется.