Четыре случая клещевого боррелиоза выявили во Владимирской области

Во Владимирской области выявлено четыре случая клещевого боррелиоза, сообщает регионального управление Роспотребнадзора. Инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, провоцируется при укусе инфицированных кровососов. Боррелли попадают в кровь жертвы и вызывают характерную реакцию. Если у вас появились жар, головные боли, усталость и сыпь после выхода на природу, нельзя исключать боррелиоз. Особенно, если вы сами сняли с себя клеща, но не сдали его на исследование.

— Самое важное, не пропустить клещевой боррелиоз. Если был случай присасывания, но вы не сдали клеща на инфекции, надо обязательно следить за состоянием своего здоровья. За самочувствием стоит наблюдать минимум две недели, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова, — Самый характерный признак – это красное пятно вокруг укуса. Если это место изменилось в цвете, чешется, то стоит обратиться к врачу и обязательно сказать, что был факт присасывания клеща. Чтобы медик не начал лечить от чего-то другого.

Всего с начала этого года в регионе от укусов клещей пострадали 52 человека, среди них 15 детей. Первые трое столкнулись с кровососами в середине апреля. Жертвами членистоногих стали дети в возрасте двух, четырех и семи лет. Причем все три нападения отмечены во Владимире. Районы разные – это микрорайоны Загородный и Доброе, а также улица Нижняя Дуброва. При этом, родители двоих уверяют, что на природе с детьми не были.

На данный момент территория Владимирской области не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Но в соседних регионах болезнь, которая может оказаться смертельно опасной, фиксируется. Об этом надо помнить, отправляясь в путешествие или по делам, например, в отдельные районы Подмосковья. Тем более, что в майские праздники начнется активное передвижение.

— В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики — клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ, — приводит сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Самое эффективное средство защиты от клещевого энцефалита —прививка. Бесплатно вакцины колют только в тех регионах, которые признаны эндемичными по клещевому энцефалиту. Владимирская область в этот список не входит, прививку придется делать за свой счет.

Клеща надо отправить на исследование

Специалисты напоминают, в сезон активности кровососов очень важно осматривать одежду и кожные покровы после возвращения с прогулки. Клеща рекомендуется снимать в травматологическом пункте или в другой медицинской организации. Если такой возможности нет, захватить кровососа можно пинцетом и аккуратно извлечь из кожи. Место укуса стоит продезинфицировать 70% спиртом или 5% йодом, после чего вымыть руки.

Во Владимире исследование проводится на платной основе. Лаборатория расположена по адресу г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.9.

Самого кровососа надо отвезти на исследование. Для этого снятого клеща стоит поместить в чистую посуду (пробирка, пузырёк, баночка), предварительно смоченную водой. Хранение, доставка клещей на лабораторное исследование возможно только в течение 2-х суток.