Четыре моста в Суздале пострадали из-за ледохода

В Суздале пострадали сразу четыре моста через Каменку. Из-за активного таяния снега и осадков уровень воды повысился на 1 метр 80 сантиметров. Например, мост в районе Спасо-Евфимиева монастыря затопило полностью. Часть конструкций мостов снес ледоход. Основной удар, судя по фотографиям, предоставленным «Призыву» местным жителем, взял на себя мост между улицами Набережная и Шмидта. Повреждены и конструкции моста у Музея деревянного зодчества.

— Пешеходные мосты, расположенные на улицах Покровская и Пушкарская, между улицами Набережная и Шмидта, между улицами Михайловская и Южная, оказались полностью затопленными талыми водами. Пешеходные мосты на улицах Покровская и Пушкарская имеют металлические основания, которые увеличивают их прочность. Но в результате движения льда деревянный пешеходный настил оказался сдвинутым и унесен течением реки. Движение по мостам запрещено, – говорится на сайте администрации Суздаля.

После окончания половодья мосты будут восстановлены, заверяют в администрации. Пока же местных жителей, активно пользующихся данными пешеходными мостами, просят выбирать безопасные обходные пути.

На Каменке остаются большие скопления льда толщиной более 30 сантиметров.

Разлив Каменки в Суздале сейчас наблюдается на улицах Покровская, Набережная, Стромынка. На улице Пушкарской затопило проезд к улице Иванова Гора. В этом месте организовано дежурство, установлены сигнальные вехи, обозначающие проезжую часть улицы.

— Силами и средствами ООО «Водозаборные сооружения» и МБУ «Благоустройство» осуществляется перевоз жителей через затопленный участок дороги, — уточняет администрация города.

Между тем сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области продолжают в ежедневном режиме мониторить гидрологическую обстановку в регионе. На контроле остается подтопленный мост на реке Колокше у деревни Чижово Собинского района.

Подтоплен также участок автомобильной дороги между деревнями Сабельское и Мостищево Александровского района. Из-за подъема воды в Нерли прогнозируется подтопление 4 участков в СНТ «Старицы» и два приусадебных участка в деревне Раменье.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителей вязниковского Заречья, которые на период паводка оказались отрезанными от «большой земли», переправляют через Клязьму на двух моторных лодках.