Четыре дома сгорели в Суздальском районе из-за сжигания мусора

Сжигание мусора привело к беде. Накануне в поселке Суворотское Суздальского района сгорели сразу четыре дома. Есть и пострадавший — подросток 2003 года рождения. С ожогами он был госпитализирован в больницу. Сообщение о пожаре на улице Красная поступило в 11.38. Вызов в пожарную охрану был поздним. Ситуацию осложнил и сильный ветер, огонь распространялся очень быстро. В результате пожара сгорели два жилых и два дачных дома. Общая площадь пожара оставила 308 кв. метров.

— Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная причина — несоблюдение техники пожарной безопасности при сжигании мусора на придомовой территории, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Предварительно пожар возник из-за того, что один из местных жителей сжигал мусор в бочке. Искры попали на рядом лежавшую солому. Затем огонь перекинулся на деревянные дома.

На месте работали 28 пожарных и 10 единиц техники.

Пожароопасная обстановка во Владимирской области остается сложной. По данным на 16 апреля, с начала года в регионе произошло уже 180 пожаров сухой травы. Их площадь — почти 600 гектаров.

Оперативно фиксировать природные пожары спасателям помогают беспилотники. Накануне нарушение требований пожарной безопасности было зафиксировано в Покрове. Местный житель развёл костёр, чтобы сжечь старую листву и ветки. В итоге на него составили протокол об административном правонарушении. Наказание по данной статье для граждан предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Предупреждением уже не отделаться.

Для должностных и юридических лиц штрафы еще выше: от 15 до 30 тысяч рублей и от 200 до 400 тысяч рублей.

В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Сейчас в нашем регионе до особого распоряжения введён особый противопожарный режим. Любое разведение открытого огня, в том числе сжигание мусора, ветоши, сухой травянистой растительности, веток, старых листьев строго запрещается.

Ранее «Призыв» рассказывал, как из-за пала травы загорелась деревня Першково в Гусь-Хрустальном районе. Огонь уничтожил 11 домов, а вместе с ними и мечты местных жителей.