Четыре «чёрных археолога» выкопали чёртовую уйму артефактов

В России около 600 профессиональных археологов. Это мало. Сколько археологов других — «чёрных», не знает никто. Наверное, больше, чем официальных. Впрочем, недавно их количество сократилось. Постаралась ФСБ. Эта служба тоже «роет». Но не землю. А тёмные истории. Выводит на свет «чёрных археологов». Против четверых недавно возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области распространила пресс-релиз. Он напоминает каталог музея. Причём, не краеведческого. Тут уровень несколько повыше. Перечислены артефакты древних времён, о которых младые россияне обычно узнают из книг по истории 4-го класса и по русским былинам.

Итак, у «чёрных копателей» силовики изъяли 62 наименования предметов археологии в количестве 999 штук. В том числе: 22 украшения из цветного металла, 28 наконечников стрел, 33 железных топора, 16 керамических глиняных сосудов, 8 пряжек из цветного металла, 28 железных ножей, 27 височных колец, 13 шейных гривен, 119 браслетов из цветного металла, 43 элемента украшений из белого металла, 1 меч из черного металла, перстни и кольца из цветного металла в количестве 67 штук, 41 наконечник копий, 12 монет из цветного металла.

Изъятое является культурной ценностью, имеющее большое значение для изучения национальной истории, считает Институт Археологии РАН.

— Подавляющее большинство изъятых предметов представлено сложными в своём составе и технике исполнения украшениями и деталями костюма племени мурома, проживавшего на территории Владимирской области до прихода славянского населения. Это многочисленные сложно составленные подвески, ажурные пряжки, шейные гривны различных видов. Среди изъятых находок имеются дирхемы — серебряные монеты, служившие в своем роде международной валютой в IX-X веках, — сообщили в УФСБ.

Поднятое земли добро «чёрные археологи» планировали сбыть в частные коллекции, уточнили силовики. Добыли они его без разрешения (открытого листа). Использовали металлоискатель. И, работая, повредили культурный слой.

Возбуждено два уголовных дела по п. «а», «в» ч.3 ст. 243.2 УК РФ.

Последний раз крупное уголовное дело по незаконным археологическим изысканиям во Владимирской области возбуждали 5 лет назад. Тогда осудили «чёрного копателя», который у деревни Федоровское Юрьев-Польского района нашёл 1479 серебряных монет и 5 слитков-полти конца XIV — начала XV веков. 300 из них он продал в частные коллекции. Потом его задержали. Клад конфисковали, копатель пошёл под суд.

Фёдоровский клад передали Владимиро-Суздальскому музею заповеднику буквально недавно. Это произошло 20 января 2021 года в Дворцовом зале «Палат». Руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по Центральному федеральному округу Николай Чернышов отметил, что после изучения переданных предметов и соответствующего решения Минкультуры России, они войдут в государственную часть музейного фонда, а затем могут быть выставлены в экспозиции.