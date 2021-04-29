Четыре человека спасли из горящей квартиры в Коврове

На пожаре в Коврове огнеборцы спасли четырех человек. Еще 22 жителя дома были эвакуированы. Пожар в многоэтажке на проспекте Мира произошел сегодня рано утром. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 05.35. Когда пожарные были на месте, клубы черного дыма и пламя вырывались из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

— Пожарные проникли в задымленное помещение, сформировав 3 звена газодымозащитной службы, и не дав огню распространиться, ликвидировали пожар на площади 12 квадратных метров, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

К сожалению, не обошлось без пострадавших, это мужчина 1968 года рождения. Хозяин квартиры смог выйти из горящего помещения самостоятельно. Сотрудники МЧС обнаружили его на лестничной клетке, с помощью спасательного устройства вывели на улицу и передали медикам. Предварительно у него ожоги 1-2 степени и отравление угарным газом, сообщает пресс-секретарь ковровской пожарной охраны Наталья Никитина.

На месте пожара работали 5 единиц техники и 16 человек личного состава. Причины случившегося сейчас устанавливают дознаватели.

В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдении правил пожарной безопасности как в своих домах, так и на природе.

По данным на 27 апреля на территории региона произошло 1189 пожаров. 41 человек погиб, 22 пострадали.Частой причиной трагедий становится неосторожное обращение с огнем. На минувшей неделе из-за этого на пожаре погибли двое мужчин: отец и сын 1940 и 1967 годов рождения. Загорелся частный дом в Вязниках.

Спасатели также призывают не возвращаться в горящие строения за вещами. Это может привести к трагедии. Примеры тому есть. В селе Семеновское-Советское Суздальского района на пожаре погибла девушка, спасая имущество. 34-летняя местная жительница бросилась в горящий дом в надежде отстоять хоть какие-то вещи, но выбраться самостоятельно уже не смогла.

Особый противопожарный режим могут вернуть

С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 354 случая возгорания сухой травы и более 100 случаев горения мусора. Произошло также 15 лесных пожаров на общей площади более 14 гектаров.

В связи с продолжительными майскими праздниками риск природных пожаров вырастает в разы. Владимирцы поедут на дачи и на пикники за город. В региональном управлении МЧС не исключают введения на праздниках особого противопожарного режима. Это значит, что разведение любого огня на природе, в том числе – сжигание мусора, палы травы, приготовление шашлыков, будут под запретом.